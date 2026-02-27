Dị vật xuyên thấu bụng do tai nạn hy hữu

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đau toàn bụng tăng dần sau khi ngã ngồi vào cọc sắt. Dị vật xuyên qua hậu môn khoảng 30 cm rồi tự tuột ra.

Qua thăm khám và chụp CT, bác sĩ ghi nhận máu tại ống hậu môn, máu trong bàng quang, khí tự do và máu trong ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán vết thương thấu bụng và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Trong mổ, ekip phát hiện đường xuyên từ hậu môn lên vùng thắt lưng - sườn trái, gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan: dập nát trực tràng, đứt niệu quản trái gần bể thận, rách động mạch chậu trái gây chảy máu và tụ máu lớn sau phúc mạc.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, do BSCKII Vũ Quang Trung cùng ekip thực hiện, phối hợp chặt chẽ ngoại khoa và gây mê hồi sức. Các tổn thương được xử trí theo thứ tự ưu tiên: kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi động mạch, xử lý trực tràng, tái tạo niệu quản và làm hậu môn nhân tạo bảo vệ.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tích cực. Đến ngày thứ 10, tình trạng ổn định, các ống dẫn lưu được rút dần, chức năng các cơ quan hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, đây là ca chấn thương phức tạp, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời. Thành công của ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của phối hợp đa chuyên khoa trong xử trí cấp cứu nặng.

Bệnh viện khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định an toàn lao động, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và nhanh chóng đến cơ sở y tế khi xảy ra tai nạn để hạn chế biến chứng nguy hiểm.