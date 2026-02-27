Ngày 26/2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết, bác sĩ của đơn vị vừa gắp thành công dị vật sống chui vào ống tai bệnh nhân.

Khai thác tiền sử bệnh trước đó, ngày 25/2, bệnh nhân N.N.K.A. (SN 2010) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức tai dữ dội.

Theo người nhà cho biết, khi phát hiện có côn trùng bò vào tai, K.A đã đến tiệm cắt tóc để lấy. Quá trình gắp, dị vật sống di chuyển và cọ xát của dụng cụ khiến tình trạng đau nặng hơn, nên bệnh nhân được người thân đưa đến bệnh viện thăm khám.

Tại viện qua kiểm tra, bác sĩ ghi nhận ống tai ngoài bên phải của bệnh nhân có hiện tượng xung huyết, có dị vật sống. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi, gắp dị vật là một con côn trùng có kích thước khoảng 1,5cm.

Kiểm tra sau lấy dị vật, phát hiện màng nhĩ bệnh nhân nề đỏ do phản ứng viêm và kích thích trong quá trình tự lấy dị vật.

Hình ảnh côn trùng sống trong ống tai của bệnh nhân.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, khi có dị vật, đặc biệt là côn trùng sống chui vào tai, người dân không nên tự ý ngoáy tai, dùng vật cứng để lấy ra hoặc xử lý tại các cơ sở không có chuyên môn. Việc can thiệp sai cách có thể gây trầy xước ống tai, tổn thương màng nhĩ hoặc làm dị vật đi sâu hơn, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Triệu chứng thường gặp khi bị côn trùng chui tai

- Đột ngột đau dữ dội một bên tai (trước đó không có bệnh gì liên quan đến tai). Có thể có những cơn đau dữ dội xen kẽ với khoảng thời gian âm ỉ.

- Trẻ nhỏ đang ngủ khóc thét lên.

- Đau tai, cảm giác khó chịu và có thể là cảm thấy nghe kém hơn so với bình thường.

- Cảm giác nhột trong tai như có một con vật nào đó di chuyển phía bên trong.

- Có thể xuất hiện những dấu hiệu kèm theo như chóng mặt, buồn nôn...

- Trường hợp nặng hơn có thể xuất hiện chảy máu tai hoặc da nổi đỏ, cảm giác ngứa ngáy.

- Vành tai bị sưng đỏ, da ống tai bị nề đỏ. Trong ống tai có thể có dịch màu vàng chảy ra do viêm nhiễm xuất hiện một vài ngày.

- Trong ống tai có thể xuất hiện nhiều mụn loét nhỏ, nóng và có mủ.

Cách phòng ngừa côn trùng chui vào tai

Để phòng ngừa côn trùng chui vào tai, cần:

- Nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát để hạn chế côn trùng ẩn náu.

- Ngủ giường, hạn chế ngủ trên đất hay những nơi ẩm thấp.

- Đặc biệt với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phải vệ sinh sạch sẽ sau khi bé bú sữa, thay quần áo, ga, áo gối thường xuyên để côn trùng không tới.

Trúc Chi (t/h)