Bất thường ở "vùng kín", bé gái mới lớn bí tiểu suốt 2 tháng, phụ huynh cần chủ động quan tâm

Chiều 20-12, PGS-TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài kèm bí tiểu.



Kết quả siêu âm cho thấy âm đạo và tử cung bệnh nhi giãn lớn do máu kinh ứ đọng, tạo thành một khối chèn ép bàng quang và niệu quản.

Theo ghi nhận ban đầu, bệnh nhi đau bụng dưới từng cơn suốt hơn hai tháng, gần như không đi tiểu được trong hai ngày trước nhập viện, bụng căng tức và táo bón kéo dài.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành đặt thông tiểu khẩn cấp. Kết quả khiến ê-kíp điều trị bất ngờ khi lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang của bé lên tới 1,5 lít.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi đã có dấu hiệu dậy thì như phát triển tuyến vú và lông mu, tuy nhiên chưa từng có kinh nguyệt. Khám vùng sinh dục ngoài phát hiện màng trinh không thủng, căng phồng và có màu xanh tím bất thường.

Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật xẻ màng trinh nhằm giải phóng lượng máu kinh ứ đọng. Sau can thiệp, áp lực lên bàng quang và thận giảm rõ rệt, bệnh nhi hết đau bụng, tiểu tiện trở lại bình thường, chức năng thận ổn định. Đáng chú ý, sau 23 ngày phẫu thuật, bé gái đã có kinh nguyệt lần đầu.

Theo BS Thạch, màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong nhóm tắc nghẽn âm đạo nhưng rất dễ bị bỏ sót.

Máu kinh vẫn được tạo ra bình thường nhưng không thể thoát ra ngoài, dẫn đến ứ đọng và tăng dần theo thời gian. Khi gây biến chứng, trẻ mới được đưa đi khám. Phần lớn bệnh nhi có triệu chứng đau bụng, táo bón, tiểu khó nên phụ huynh thường nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng tiểu hoặc stress tuổi dậy thì.

Mỗi năm, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận gần 10 trường hợp tương tự, đa số được phát hiện ở tuổi dậy thì và đã xuất hiện biến chứng. Nếu chẩn đoán muộn, tình trạng này có thể gây tổn thương thận, nhiễm trùng, viêm nhiễm tai vòi do ứ máu kinh, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.