Làm thế nào để các bữa ăn hàng ngày trở nên ngon miệng và hấp dẫn? Hãy nắm vững những mẹo này

Những bữa ăn nhà làm không chỉ đơn thuần là để no bụng, lấp đầy dạ dày. Mà chúng giống như một sợi dây vô hình, gắn kết chặt chẽ các thành viên trong gia đình và trở thành mối dây quan trọng duy trì sự ấm áp hàng ngày. Bữa ăn gia đình không cần đến các kỹ thuật nấu nướng phức tạp, tuân theo nguyên tắc ăn theo mùa và nấu theo đặc điểm của từng nguyên liệu. Chúng hướng đến việc thể hiện hương vị tinh khiết, nguyên bản nhất của các nguyên liệu thông qua các phương pháp nấu nướng đơn giản, biến bữa ăn hàng ngày thành một nghi lễ trang trọng giúp xoa dịu cả thể xác và tâm hồn. Hương vị thơm ngon thực sự thường được ẩn giấu một cách tinh tế trong nhiều chi tiết bình dị đã được thử thách qua thời gian, truyền lại qua nhiều thế hệ và được chế biến đi chế biến lại nhiều lần.

Làm thế nào để nấu những món ăn gia đình vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng?

Giá trị dinh dưỡng và khả năng kích thích sự thèm ăn không phải là hai mặt đối lập. Chìa khóa nằm ở sự kết hợp cân bằng và kỹ thuật nấu nướng. Ví dụ, khi làm trứng bác với cà chua, hãy bắt đầu bằng cách dùng một ít mỡ heo hoặc dầu ăn để xào hành lá cho đến khi thơm. Khi hành lá tỏa hương thơm, cho cà chua vào và nấu cho đến khi chúng tiết ra nước sốt màu đỏ. Điều này giúp tối đa hóa việc giải phóng lycopene. Cuối cùng, đổ trứng đã đánh vào, đun trên lửa vừa, để trứng từ từ đông lại và phủ đều nước sốt. Món ăn thành phẩm có vị chua ngọt, ngon miệng, và các chất dinh dưỡng tan trong chất béo được hấp thụ dễ dàng hơn.

Một mẹo khác là tận dụng tốt các gia vị tự nhiên. Ví dụ, khi nấu các món hầm, hãy dùng nước dùng từ thân nấm hương hoặc rong biển khô để thay thế một phần nước. Điều này giúp tăng cường hương vị umami một cách tự nhiên, do đó giảm lượng muối và các gia vị khác cần dùng. Phương pháp này không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon cho món ăn mà còn giúp duy trì sự cân bằng dinh dưỡng nhất định, cho phép mọi người thưởng thức món ăn trong khi vẫn hấp thụ được các chất dinh dưỡng lành mạnh.

Cách chuẩn bị nhanh các bữa sáng và trưa lành mạnh cho cả tuần

Chìa khóa để đảm bảo hiệu quả là lập kế hoạch trước. Trong tuần, các nguyên liệu cơ bản có thể được chế biến với số lượng lớn: Khoai lang/khoai tây và bí ngô có thể được cắt thành miếng, hấp chín và bảo quản lạnh; các lại rau theo mùa có thể được rửa sạch và để ráo; một nồi cơm có thể được nấu chín, chia thành từng phần và đông lạnh. Điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian chuẩn bị của buổi sáng các ngày trong tuần mà bạn vẫn có một hộp cơm trưa ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Ngoài ra, hãy đóng gói sẵn các loại hạt và trái cây khô thành từng phần nhỏ. Sau đó tùy vào khẩu vị bữa sáng bạn muốn ăn gì mà thực hiện. Ví dụ một ly sữa hạt vào buổi sáng cùng một lát bánh mì hay dùng cơm đã nấu trước đó cho vào nồi và nấu nhanh thành cháo với thịt băm; hoặc đơn giản chỉ là một bát sữa chua Hy Lạp cùng với các loại hạt rắc lên trên là đã có bữa sáng hoàn hảo, chúng cung cấp một cách tiện lợi hơn để bổ sung chất béo lành mạnh và chất xơ.

Cách nhanh chóng chuẩn bị bữa tối sau khi tan làm muộn

Khi thời gian eo hẹp, phương pháp nấu ăn một nồi hoặc chế biến song song là thiết thực nhất. Ngày cuối tuần, hãy dành thời gian đi chợ, mua thịt, cá, tôm... và nhờ người bán rửa sạch, sơ chế cơ bản rồi đóng gói vào các túi nhỏ rồi đông lạnh. Như thế, sau mỗi ngày tan làm, bạn chỉ cần lấy nguyên liệu đã sơ chế ra khỏi ngăn đông và xào với các loại rau củ dễ bảo quản như súp lơ, củ cải, su hào, ớt chuông xanh... Chỉ trong chưa đầy 10 phút, bạn đã có một món ăn chính ngon miệng. Đồng thời, sử dụng một bếp khác để nấu mì hoặc nấu canh.

Một cách khác là tận dụng khéo léo các thiết bị nhà bếp. Ví dụ cho sườn và củ cải vào nồi nấu chậm trước khi đi làm, đến khi trở về nhà là bạn đã có món canh nóng hổi sẵn sàng để ăn với cơm. Hoặc, bạn có thể khéo léo sử dụng các phương pháp hấp, chẳng hạn như hấp thịt, xúc xích và trứng trong khi nấu cơm, giúp tiết kiệm cả thời gian và năng lượng.

Làm thế nào để chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất trong siêu thị?

Khi chọn rau củ, hãy chú ý đến tình trạng của chúng hơn là kích thước. Đối với rau lá xanh, hãy chọn những lá chắc và có phần cuống được cắt tươi. Nếu lá bị héo hoặc úa, điều đó có nghĩa là chúng đã được bảo quản quá lâu. Đối với cà chua, hãy chọn những quả có màu sắc đồng đều và cuống tự nhiên. Nói chung, cà chua hơi mềm và đàn hồi khi chạm vào thường mọng nước và có kết cấu ngon.

Khi chọn thịt, bạn nên chú ý đến màu sắc và kết cấu của nó. Thịt lợn tươi nên có màu đỏ nhạt hoặc hồng nhạt, hơi khô và không dính. Cá nên có mắt trong, mang đỏ tươi và khi ấn lên thân sẽ thấy thịt chắc, đàn hồi. Đối với đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác, hãy chọn những sản phẩm có ngày sản xuất gần đây và độ ẩm trong bao bì ở mức tối thiểu.