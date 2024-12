Bánh mì “ngon, bổ, rẻ” nhưng ăn kiểu này chẳng khác gì tự “rước họa vào thân”

Hạn chế ăn bánh mì trắng

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh luyện, đã loại bỏ phần lớn chất xơ và các dưỡng chất quan trọng. Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, dễ gây tích tụ mỡ thừa. Do thiếu chất xơ, bánh mì trắng có thể gây khó khăn trong quá trình tiêu hóa, dẫn đến táo bón.

Bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate tinh chế, làm tăng cholesterol xấu và triglyceride trong máu, góp phần gây xơ vữa động mạch. Nên ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen hoặc bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt. Các loại bánh mì này giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe hơn.

Ăn bánh mì không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Không ăn bánh mì để trong tủ lạnh

Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh làm tăng tốc độ kết tinh tinh bột trong bánh mì. Quá trình này làm cho bánh mì mất nước, trở nên khô cứng, vụn và mất đi độ đàn hồi vốn có chỉ sau vài giờ. Ăn bánh mì bị khô cứng có thể gây khó tiêu, đầy bụng, đặc biệt là với người có hệ tiêu hóa kém.

Môi trường ẩm ướt trong tủ lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Bánh mì để trong tủ lạnh, nếu không được bọc kín, sẽ dễ bị nhiễm khuẩn chéo từ các thực phẩm khác, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, bánh mì nhiễm khuẩn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn...

Không ăn bánh mì hàng ngày

Bánh mì trắng được làm từ bột mì tinh chế, đã loại bỏ phần lớn cám và mầm lúa mì, nơi chứa nhiều chất xơ, vitamin (nhóm B, E) và khoáng chất (sắt, magie, kẽm). Ăn quá nhiều bánh mì trắng có thể dẫn đến thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu, gây ra các vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, suy nhược, kém tập trung, suy giảm hệ miễn dịch.

Bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate tinh chế, dễ tiêu hóa và chuyển hóa thành đường trong máu, làm tăng lượng đường trong máu và kích thích sản xuất insulin. Insulin thúc đẩy quá trình lưu trữ mỡ thừa, dẫn đến tăng cân, béo phì, và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch.

Bánh mì trắng chứa ít chất xơ, có thể gây táo bón, đầy hơi, khó tiêu. Chất xơ rất quan trọng cho sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, và hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy, việc ăn nhiều bánh mì trắng có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu.

Không nên ăn bánh mì hàng ngày. Ảnh: Istock

Một số người không nên ăn bánh mì

Người bị bệnh tiểu đường

Bánh mì trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, làm tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Người bị tiểu đường cần kiểm soát lượng đường trong máu, vì vậy nên hạn chế ăn bánh mì trắng và ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen có GI thấp hơn.

Người bị bệnh tim mạch

Bánh mì trắng, bánh mì kẹp chứa nhiều chất béo bão hòa và muối, có thể làm tăng cholesterol xấu, huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Người bị bệnh tim mạch nên hạn chế ăn bánh mì trắng, bánh mì kẹp và ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen.

Người bị bệnh thận

Bánh mì chứa một lượng muối nhất định, có thể gây hại cho thận, đặc biệt là ở những người bị bệnh thận mãn tính. Người bị bệnh thận nên hạn chế ăn bánh mì và các thực phẩm chứa nhiều muối khác.

Người bị hội chứng ruột kích thích (IBS)

Một số người bị IBS có thể nhạy cảm với gluten hoặc các carbohydrate có trong bánh mì, gây ra các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Nếu bạn bị IBS, hãy theo dõi phản ứng của cơ thể khi ăn bánh mì và điều chỉnh lượng tiêu thụ cho phù hợp.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, khó tiêu hóa gluten có trong bánh mì. Nên cho trẻ ăn dặm bằng các loại thực phẩm dễ tiêu hóa khác trước khi cho trẻ ăn bánh mì.

Theo Health Site và Eat This Not That