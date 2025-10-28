Rất nhiều người tin rằng ung thư phải là những khối u hiện hữu hay cơn đau dữ dội. Nhưng thực tế, lúc các dấu hiệu này rõ ràng thường bệnh đã ở giai đoạn nặng, thậm chí nhiều loiaj ung thư không gây đau tại chỗ.

Với hàng chục năm tiếp xúc và điều trị cho bệnh nhân ung thư mỗi ngày, Tiến sĩ Saurabh Sethi chỉ ra 6 thay đổi phổ biến khi cơ thể có khối u ác tính ở bên dưới. Đáng lo là tới một nửa trong số chúng dễ bị "ngó lơ".

1. Liên tục cảm thấy mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi

Mệt mỏi cực độ và không thuyên giảm ngay cả sau khi đã có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ là một tín hiệu cảnh báo sớm. Sự mệt mỏi này rất khác biệt so với cảm giác kiệt sức thông thường và kéo dài dai dẳng.

Nguyên nhân là do các tế bào ung thư sử dụng chất dinh dưỡng của cơ thể để phát triển. Điều này khiến cơ thể không còn đủ dưỡng chất cần thiết để duy trì năng lượng cho các hoạt động sống, dẫn đến tình trạng suy nhược nghiêm trọng. Tình trạng này thường gặp trong ung thư máu (bạch cầu) và ung thư đang ở giai đoạn tiến triển.

2. Đổ mồ hôi vào ban đêm dai dẳng

Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với thời tiết nóng bức hay đổ mồ hôi do thay đổi hormone. Tuy nhiên, nếu bạn tỉnh giấc vì đổ mồ hôi như tắm, đến mức quần áo và ga giường bị ướt sũng, đây là cảnh báo cần chú ý.

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm thường là do sự thay đổi về nồng độ hormone khi cơ thể đang cố gắng chống lại các tế bào ung thư, hoặc là phản ứng của hệ miễn dịch. Hiện tượng này thường là dấu hiệu cảnh báo của ung thư máu (ung thư hạch), ung thư gan hoặc ung thư xương.

3. Thay đổi thói quen đại tiện hoặc tiểu tiện

Bất kỳ sự thay đổi kéo dài nào trong thói quen bài tiết, chẳng hạn như tiêu chảy hoặc táo bón không rõ nguyên nhân, khó tiểu tiện hoặc cảm giác đi không hết, đều là những dấu hiệu cần theo dõi.

Những thay đổi này thường do khối u phát triển, gây chèn ép hoặc ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan bài tiết. Ví dụ, thay đổi thói quen đại tiện là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng, còn thay đổi thói quen tiểu tiện có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt hoặc bàng quang.

4. Sụt cân bất thường

Đây là dấu hiệu cảnh báo ung thư điển hình và dễ bị nhầm lẫn nhất. Sụt cân trở nên đáng lo ngại khi bạn không hề áp dụng bất cứ chế độ ăn kiêng hay luyện tập nào nhưng cân nặng vẫn giảm nhanh chóng trong thời gian ngắn, thường là 5kg trở lên.

Khi các tế bào ung thư phát triển, chúng sẽ liên tục cạnh tranh và "hút" chất dinh dưỡng từ cơ thể. Điều này kết hợp với tình trạng viêm và thay đổi quá trình trao đổi chất, dẫn đến tình trạng sụt cân không kiểm soát. Ung thư thực quản, tuyến tụy, dạ dày và phổi thường có triệu chứng này đầu tiên.

5. Sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân

Nếu tình trạng sốt không rõ nguyên nhân diễn ra trong thời gian dài, kéo dài hơn một tuần và không thuyên giảm, đây là dấu hiệu cần đặc biệt quan tâm. Hiện tượng sốt kéo dài cảnh báo các tế bào ung thư đang lan rộng hoặc tiến triển ở giai đoạn nặng.

Khi cơ thể có khối u, các tế bào miễn dịch sẽ phản ứng để chống chọi, dẫn đến hiện tượng viêm và gây sốt. Tình trạng này thường xảy ra khi một người mắc các bệnh ung thư hệ thống như ung thư máu (bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch).

5. Chảy máu bất thường

Bất kỳ dấu hiệu chảy máu nào không liên quan đến chấn thương hoặc chu kỳ kinh nguyệt đều đáng báo động. Đi ngoài ra máu (máu đỏ tươi, nhỏ giọt, lẫn trong phân) là một ví dụ điển hình.

Hiện tượng này xảy ra do khối u phát triển, gây ma sát và xuất huyết (như trong ung thư đại trực tràng). Chảy máu âm đạo bất thường hoặc ho ra máu, rất dễ chảy máu nướu... cũng là dấu hiệu cho thấy có thể có tổn thương ung thư.

Nguồn và ảnh: Times Of India, MSN