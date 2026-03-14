Bác sĩ sốc khi phát hiện 3 chiếc bật lửa trong bụng nam thanh niên

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) tiếp nhận nam bệnh nhân 32 tuổi, trú tại Hà Đông, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nghi có dị vật trong đường tiêu hóa.

Qua thăm khám và nội soi, các bác sĩ phát hiện 3 chiếc bật lửa nằm trong dạ dày bệnh nhân. Đây là dị vật có kích thước lớn, bề mặt cứng, tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn, tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng đường tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đã tiến hành can thiệp để lấy các dị vật ra ngoài, tránh biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Hình ảnh bật lửa (dị vật) trong dạ dày người bệnh được gắp ra thành công. Ảnh: BVCC.

Trước tình huống này, Trung tâm Nội soi đã nhanh chóng hội chẩn và phối hợp đa chuyên khoa, huy động bác sĩ nội soi tiêu hóa, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ gây mê để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh trong quá trình can thiệp.

Sau khi đánh giá kỹ vị trí và đặc điểm dị vật, ê-kíp đã tiến hành nội soi gắp dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng. Quá trình can thiệp diễn ra thận trọng và chính xác, lần lượt 3 chiếc bật lửa đã được lấy ra ngoài thành công. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng, tình trạng người bệnh hiện ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Theo BSCK II Nguyễn Hợp - Phụ trách khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, kỹ thuật nội soi giúp lấy dị vật nhanh chóng, giúp bệnh nhân tránh được phẫu thuật đại phẫu, giảm đau đớn và rút ngắn thời gian nằm viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân cần lưu ý:

- Không cố nuốt thêm thức ăn hoặc móc họng vì dễ khiến dị vật di chuyển gây tổn thương nặng hơn.

- Nên đến các bệnh viện có chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám và can thiệp kịp thời.

Trúc Chi (t/h)