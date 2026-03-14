Người đàn ông 42 tuổi bất ngờ tử vong sau khi ăn trứng theo kiểu ''ăn thùng uống chậu''

Sự việc đau lòng xảy ra ở Ấn Độ gần đây được chia sẻ lại thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



Thông tin ban đầu hai người đàn ông đến khu vực chợ Bibiganj ở quận Jaunpur, Ấn Độ và bắt đầu xảy ra cãi vã. Vì không thể giải quyết được sự việc nên họ đưa ra lời cá cược rằng người nào ăn hết 50 quả trứng nhanh nhất sẽ chiến thắng và nhận được 22 bảng (tương đương 660.000 đồng).

Tuy nhiên người đàn ông tên Subhash Yada vừa mới ăn xong quả trứng thứ 41 và bắt đầu sang quả 42 bỗng ngã quỵ và bất tỉnh.

Quá bất ngờ trước sự việc những người có mặt ngay lập tức đưa người đàn ông này vào bệnh viện nhưng đã qua đời chỉ vài giờ sau đó. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ tin rằng ông Yada đã chết vì ăn quá nhiều.

Người đàn ông 42 tuổi tử vong vì ăn quá nhiều trứng. Ảnh minh họa.

Được biết đây không phải trường hợp đầu tiên có người tử vong vì ăn quá nhiều. Trước đó, vào tháng 8/2019, một người đàn ông tên là Dana Hutchings đã đột tử sau khi bị nghẹn và đập mặt xuống bàn trong một cuộc thi ăn bánh taco ở California. Trong khi giải cứu, nhân viên y tế đã cố gắng dọn sạch đường thở của Dana nhưng anh vẫn chết sau nửa giờ tới bệnh viện.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ăn quá nhiều?

- Khi ăn lượng lớn thức ăn, dạ dày phình ra sẽ chèn ép các cơ quan, gây khó chịu, mệt mỏi, uể oải hoặc buồn ngủ.

- Ăn quá nhiều góp phần gây thừa cân béo phì. Và có thể khiến axit dạ dày trào ngược lên thực quản dẫn đến chứng ợ nóng.

- Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo có thể gây đầy hơi và táo bón.

- Ăn quá nhiều khiến dạ dày giãn nở, có thể chèn ép các cơ quan xung quanh, gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi, uể oải hoặc buồn ngủ.

- Việc ăn quá mức còn làm rối loạn sự cân bằng của hai hormone quan trọng điều chỉnh cảm giác đói và thèm ăn là ghrelin và leptin.

- Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy thói quen ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể làm suy giảm sức khỏe tinh thần, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Ăn quá nhiều có gây tử vong?

Tiến sĩ John O. Clarke, Phó giáo sư lâm sàng về tiêu hóa - gan mật tại Trường Y Đại học Stanford (Mỹ), cho hay dạ dày có rất nhiều cơ và có thể giãn nở. Nó thường chịu được các bữa ăn lớn, và nếu giãn nở quá nhiều sẽ gây nôn mửa.

Nhưng nếu ăn quá nhiều trong một bữa ăn cực lớn, thường dạ dày có thể phình to và thậm chí có thể gây vỡ thực quản, nhưng trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, theo Times Now News.

Cách ăn trứng tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, phù hợp với nhiều lứa tuổi, cung cấp protein, vitamin cùng các chất béo lành mạnh. Người khỏe mạnh có thể tiêu thụ khoảng 1–3 quả trứng mỗi ngày mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, thậm chí còn góp phần làm tăng cholesterol "tốt". Với người mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường, nên hạn chế khoảng 7 quả trứng mỗi tuần và có thể ưu tiên sử dụng lòng trắng trứng. Duy trì lượng ăn hợp lý và chế độ dinh dưỡng cân bằng là yếu tố quan trọng để tận dụng lợi ích của loại thực phẩm giàu giá trị này. -Khi ăn trứng, nên sử dụng cả lòng trắng và lòng đỏ để hấp thu đầy đủ protein, vitamin cùng các chất chống oxy hóa. Ưu tiên lựa chọn trứng sạch, trứng hữu cơ hoặc trứng giàu omega-3. -Nên kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên cám hoặc các loại đậu để tạo bữa ăn cân đối. Đồng thời, cần theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra cholesterol và các chỉ số tim mạch. -Khi được sử dụng đúng cách, trứng không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn góp phần cung cấp năng lượng, hỗ trợ duy trì sức khỏe lâu dài.

Minh Hoa (t/h)