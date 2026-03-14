Người đàn ông đau họng dữ dội, bác sĩ lấy ra thứ đáng sợ bên trong

Mới đây, một người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện ở Đại Liên, Trung Quốc, do bị đau họng dữ dội.

Các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một chiếc đũa kim loại dài 12 cm bị mắc kẹt trong cổ họng của ông suốt 8 năm qua.

Theo báo Guangming Daily, người đàn ông 46 tuổi, họ Wang, đã vô tình nuốt cả một chiếc đũa khi đang ăn cách đây 8 năm.

Lúc đó, ông lập tức cảm thấy như bị nghẹn và đau nhói ở cổ họng, nhưng không gây ra vấn đề nghiêm trọng về hô hấp.

Chiếc đũa được lấy ra khỏi cổ họng người đàn ông.

Người này nhanh chóng đến bệnh viện, nơi ông được điều trị đơn giản để tạm thời giảm bớt sự khó chịu.

Cần phải phẫu thuật để lấy chiếc đũa ra, nhưng vì Wang có một số lo ngại về thủ thuật này nên ông quyết định không làm và tiếp tục sống với chiếc đũa trong cổ họng.

Suốt 8 năm, mặc dù thỉnh thoảng Wang cảm thấy khó chịu, nhưng ông có thể chịu đựng được.

Ông thường cho rằng sự khó chịu đó là do phản ứng tiêu cực với rượu, thứ mà ông thường xuyên uống và không nghĩ nhiều về nó.

Tuy nhiên, một buổi sáng gần đây, ngay sau khi thức dậy, ông đột nhiên cảm thấy đau nhói ở cổ họng và cơn đau càng dữ dội hơn khi ông cố gắng nuốt.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Wang vội vã đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện chiếc đũa kim loại bị mắc kẹt ở phía sau cổ họng của ông, với khoảng 3cm phần đũa nhô ra ở phía trên.

May mắn thay, nó không gây ra bất kỳ chảy máu hay loét nào có thể nhìn thấy ở cổ họng của ông.

Lần này, các bác sĩ đã tìm ra giải pháp giải quyết được những lo ngại trước đó của Wang và thực hiện một ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để lấy chiếc đũa ra khỏi miệng ông mà không cần phải rạch cổ. Cuối cùng, chiếc đũa được rút ra nguyên vẹn với rất ít máu chảy ra.