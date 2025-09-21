Ba mẹ “nhớ đời” khi trêu cặp sinh đôi phải cởi giày khi lên máy bay khiến ai cũng phải xua tay ngăn cản

Mới đây, một video được ghi lại khoảnh khắc trên máy bay của hãng Vietjet Air bất ngờ nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội, chỉ trong thời gian ngắn, video đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ. Bởi khoảnh khắc đáng yêu đến bất ngờ của hai em nhỏ người Hàn Quốc khi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lên máy bay.

Hai em cởi dép ra trước khi lên máy bay

Trong đoạn clip, thay vì bước thẳng vào khoang như bao hành khách khác, hai bạn nhỏ vừa chạm đến cửa lên máy bay đã khựng lại, cúi xuống tháo dép ra một cách rất nghiêm túc theo lời dặn của bố. Hành động này khiến mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Nữ tiếp viên của Vietjet Air có mặt tại đó nhanh chóng chạy đến, liên tục xua tay và giải thích “Không cần, không cần” để ngăn hai em.

Tiếp viên hàng không thấy vậy vội xua tay ngăn cản hai em

Hóa ra, câu chuyện đằng sau lại càng khiến dân mạng thích thú hơn. Phụ huynh của cả hai đã trêu hai em khi ghi chú trong đoạn video là: “Máy bay thì tất nhiên phải cởi giày ra mới đúng chuẩn. Cả hai đứa đều không chút nghi ngờ gì, cứ thế mà lật đật cởi giày ra trông cưng quá chừng”. Tức là, đây là lần đi máy bay đầu tiên của hai bạn nhỏ và hai bạn vẫn còn ngây thơ, chưa biết lần đầu đi máy bay sẽ như thế nào nên cứ thế mà nghe theo lời của ba mẹ rồi cởi dép ra trước khi lên máy bay.

Mẹ của hai em cũng chia sẻ thêm rằng đây là chuyến bay khá sớm và không có nhiều người đợi ở đằng sau nên mẹ em mới ghi hình lại được khoảnh khắc đáng yêu này. Cũng chính hành động vô cùng ngây thơ của các em đã khiến cho nhiều người xem video phải bật cười bởi trông hai em không khác gì đang cởi dép để bước vào nhà của mình.

Khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của cả hai

Sau khi video này được đăng tải, khoảnh khắc này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi hành động đáng yêu của hai em:

- Cute quá trời, chứng tỏ đây gia đình đàng hoàng tử tế ấy.

- Vừa ngoan vừa dễ thương.

- Trời ơi dễ thương quá.

- Ông bô ít có ác.

Có thể nói, khoảnh khắc này không chỉ khiến cho cộng động mạng cảm thấy vô cùng thích thú mà đây còn là kỷ niệm không thể nào quên đối với hai em nhỏ khi lần đầu đi máy bay. Với nhiều người, đây chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đối với gia đình của các em, đó chắc chắn sẽ là một ký ức đáng nhớ.

Nguồn: Instagram minji__2