Ba loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, nhiều người không biết mà mua!

Việc nhận biết những loại rau vừa ngon vừa rẻ, ít bị phun thuốc trừ sâu sẽ giúp bạn giảm tối đa nguy cơ mua phải rau kém an toàn khi đi chợ hay siêu thị.

Muốn có chế độ ăn uống cân bằng, sức khỏe tốt thì không thể thiếu rau củ trong bữa ăn hằng ngày. Nhưng ngày nay chọn rau thế nào cho ngon, cho sạch, cho ít dư lượng thuốc trừ sâu cũng là “bài toán khó” với bất kỳ người nội trợ nào.

May mắn là có không ít loại rau củ nhờ đặc tính sinh trưởng đặc biệt, các chất tự thân xua đuổi sâu bệnh mà gần như không cần đến thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó có 3 cái tên cực quen với người Việt, giá rẻ lại giàu dinh dưỡng, thấy ngoài chợ là nên mua ngay!

Rau dền cơm

Rau dền cơm thường mọc dại nhưng gần đây được nhiều người trồng từ hạt. Dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên chịu hạn, chịu nước đều tốt, là một những loại rau được nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến thuốc trừ sâu.

Các loại rau dền khác như dền đỏ, rau dền gai... cũng đều có sức sống mãnh liệt, phát triển tốt mà không cần chăm sóc cầu kỳ, cũng ít khi phải dùng hóa chất diệt sâu bọ.

Rau dền còn có thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Theo các nghiên cứu, rau dền có nhiều công dụng như:

- Ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, tăng độ cứng của xương do có thành phần khoáng chất phong phú, hàm lượng canxi cao gấp 3 lần so với cải bó xôi và 2 lần so với sữa.

- Cải thiện thiếu máu do thiếu sắt: Rau dền giúp tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, giảm thiểu tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Lá mơ

Chống viêm, ngăn ngừa ung thư: Thành phần acid amin trong rau dền phong phú, đặc biệt là lysin. Nó cũng giàu khoáng chất như kali, photpho, magie, sắt, vitamin C, vitamin E... Do đó, rau dền có vai trò ngăn ngừa các gốc tự do và giảm nguy cơ ung thư, cải thiện hệ tiêu hoá, chống viêm và tốt cho bệnh nhân đái tháo đường...

Lá mơ lông, còn được gọi là lá mơ tam thể hay lá mơ lông mèo, là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Mỗi mặt lá có màu sắc khác nhau, mặt trước màu xanh lá, còn mặt sau màu tím nhạt.

Cây mơ lông mọc hoang ở những hàng rào, nhiều nơi trong nước ta. Không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, lá mơ lông còn ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe ít người biết đến.

Thông tin trên Healthline cho biết, lá mơ lông chứa các enzym giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Do có tính kháng khuẩn và sát trùng cao, vì thế mơ lông không chỉ đơn thuần là một loại rau mà còn được mệnh danh là "thần dược" chữa bệnh tiêu chảy và các bệnh khác.

Các hoạt chất trong lá mơ lông có tác dụng kháng viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm loét dạ dày tá tràng. Loại thảo mộc này còn có tác dụng làm giảm co thắt ruột, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng.

Bên cạnh đó, lá mơ lông chứa nhiều hợp chất chống viêm giúp giảm viêm khớp, giảm sưng tấy, từ đó giảm đau nhức hiệu quả. Mơ lông được nhiều người cho là vị thuốc "cứu tinh" cho các bệnh đau nhức xương khớp ở người già.

Lá mơ lông đồng thời cung cấp các khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, magie, mangan,... cần thiết cho quá trình tái tạo sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Nghiên cứu chứng minh rằng lá mơ lông chứa nhiều hợp chất chống viêm, kháng khuẩn như flavonoid, polyphenol, giúp giảm viêm họng, ho, sổ mũi, các triệu chứng thường gặp của bệnh cảm lạnh.

Lá mơ lông cũng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, từ đó giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi khi bị sốt, cảm lạnh. Các chất kháng khuẩn trong lá mơ lông giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nước sắc từ lá mơ lông có tác dụng sát trùng, khử mùi hôi miệng hiệu quả.

Đặc biệt, lá mơ là loại rau dễ tìm, thậm chí mọc dại nhiều nên không lo bị phun hóa chất hay thuốc trừ sâu.

Rau sam

Theo chia sẻ của Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) trên báo Phụ nữ Việt Nam và báo Sức khỏe & Đời sống, rau sam (tên gọi khác là mã xỉ hiện, mã xỉ thái) có vị chua, tính hàn, là nguồn kháng sinh tự nhiên, có khả năng giải độc.

Rau sam giúp kích thích hệ tiêu hoá, thanh nhiệt, trị nóng do có tính hàn. Nó được xem là nguồn kháng sinh tự nhiên, có khả năng sát trùng, chữa trị mẩn ngứa. Rau sam còn có khả năng tiêu thũng nên hỗ trợ điều trị tình trạng mụn nhọt mẩn ngứa sưng đau ngoài da.

Rau sam gặp đất ẩm là lan mạnh, phát triển tốt mà không cần dùng hóa chất, thực sự là loại rau ngon - bổ - rẻ ít bị phun thuốc nhất chợ. Có thể dùng chế biến các món ăn như: kho cá, nấu canh, xào với các loại thịt, rán cùng trứng, làm salad...

Tuy nhiên nên hạn chế ăn sống rau sam vì dễ gây lạnh bụng, thậm chí lượng quá nhiều trong thời gian ngắn còn có thể gây ngộ độc, nhiều axit oxalic nên người mắc bệnh thận hay bệnh gút cẩn trọng khi ăn.

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