Áo khoác thể thao mix cùng đồ “bánh bèo”: Công thức bao lạ bao đẹp, chẳng trách phủ sóng mạnh toàn cầu!

Nếu từng có thời điểm những chiếc áo thể thao hay track jacket - loại áo khoác nhẹ, có khóa kéo phía trước, thường có cổ đứng, gấu áo và cổ tay bo thun chỉ gắn liền với phòng tập hay những buổi chạy bộ sáng sớm, thì giờ đây, item đậm chất thể thao này đang "lột xác" ngoạn mục khi bước thẳng vào tủ đồ của các tín đồ thời trang. Công thức mix áo thể thao cùng những món đồ bình thường hay có chút nữ tính đang trở thành hot trend phủ sóng street style toàn cầu.

Các tín đồ thời trang đang “phải lòng” xu hướng mix áo thể thao cùng loạt trang phục đa phong cách, tạo nên những bản phối vừa năng động vừa đầy tính nữ. (Nguồn: Instagram)

Kiểu phong cách này là sự giao thoa thú vị giữa hai thái cực: khỏe khoắn, năng động của thời trang thể thao và mềm mại, điệu đà đến từ những thiết kế nữ tính. Thay vì diện nguyên cây thể thao, các fashionista chọn cách "phá luật" khi khoác áo của adidas, Nike, Reebook, Lacoste cùng những item như váy lụa, chân váy xòe, váy ren hoặc thậm chí là đầm công chúa. Sự đối lập tưởng chừng không liên quan ấy lại tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa ngọt ngào, đủ nổi bật để thu hút mọi ánh nhìn.

Điểm đặc trưng của trend này nằm ở cách layering. Một chiếc track jacket dáng ôm khi phối cùng chân váy midi bồng bềnh sẽ tạo nên hiệu ứng tương phản thú vị: phần trên gọn gàng, cá tính; phần dưới thướt tha, bay bổng. Nhiều cô nàng còn mạnh dạn kết hợp áo khoác thể thao màu nổi như đỏ rượu, vàng bơ hay xanh navy với váy lụa pastel hoặc chân váy chấm bi cổ điển, mang lại cảm giác vừa retro vừa hiện đại.

Đa dạng cách mix match cùng với áo thể thao. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ dừng lại ở váy xòe, sporty girly còn ghi điểm khi đi cùng chân váy ren xuyên thấu mix quần jeans ống rộng. Công thức này đặc biệt được ưa chuộng bởi những cô nàng yêu phong cách Y2K hoặc aesthetic châu Âu. Lớp ren mỏng tang phủ bên ngoài denim tạo nên hiệu ứng layering độc đáo, trong khi chiếc áo thể thao zip-up giúp tổng thể không bị "bánh bèo" quá đà mà vẫn giữ được tinh thần năng động.

Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện outfit. Kính mắt mèo, túi đeo vai mini, boots mũi nhọn hoặc sneaker trắng là những lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả. Thậm chí, chỉ cần thêm một chiếc mũ len beanie hay túi da bản to, set đồ đã ngay lập tức mang vibe street style châu Âu. Điều thú vị là phong cách này không đòi hỏi quá nhiều chi tiết cầu kỳ; chính sự tối giản của áo thể thao lại giúp cân bằng những thiết kế nữ tính có phần "drama".

Chỉ cần vài món phụ kiện nhỏ xinh cũng làm set đồ trở nên có điểm nhấn. (Nguồn: Instagram)

Vì sao trend này lại được lòng giới mộ điệu? Trước hết, đây là kiểu mix & match dễ ứng dụng. Hầu như cô nàng nào cũng sở hữu ít nhất một chiếc áo khoác thể thao trong tủ đồ. Thay vì chỉ mặc cùng quần jogger đã quá nhàm chán và đơn điệu, bạn hoàn toàn có thể "tái chế" item này cho những buổi cà phê, dạo phố hay thậm chí là đi làm trong môi trường sáng tạo. Bên cạnh đó, xu hướng đề cao sự thoải mái hậu đại dịch cũng khiến những thiết kế mang tinh thần athleisure lên ngôi mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, kiểu phối đồ này phản ánh tinh thần thời trang hiện đại: không rập khuôn, không giới hạn. Phụ nữ ngày nay có thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ trong cùng một set đồ. Chiếc váy hồng bồng bềnh không còn mặc định phải đi cùng cardigan dịu dàng hay áo kiểu điệu đà; thay vào đó, nó có thể "bắt tay" với áo thể thao vốn có gắn liền với sự cá tính để tạo nên hình ảnh mới mẻ, phá cách hơn.

Nếu muốn thử sức với trend này, hãy bắt đầu bằng những gam màu trung tính như nâu, be, navy để dễ phối, sau đó nâng cấp bằng các tông màu nổi bật. Đừng ngại thử nghiệm độ dài váy khác nhau - từ mini skirt trẻ trung đến maxi skirt thướt tha để tìm ra phiên bản sporty girly phù hợp nhất với cá tính của mình.