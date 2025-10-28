Ảnh, clip: Ca sĩ Vũ Hà đổi trang phục, lộ vẻ căng thẳng trong buổi chiều xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman

Sáng nay 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong số 141 bị can bị truy tố trong vụ án, có 5 người bị cáo buộc tội "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm. 136 bị can còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc". Đáng chú ý, trong đó có bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP HCM) là ca sĩ, trình độ học vấn 12/12.

Trong phiên xét xử sáng nay, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đến tòa trong bộ trang phục màu đen, đeo khẩu trang. Tuy nhiên, phiên xét xử buổi chiều, theo ghi nhận của phóng viên, nam ca sĩ đã thay đổi sang trang phục trắng nhưng vẫn đeo khẩu trang đen che kín mặt.

Clip: Như Hoàn

Một số hình ảnh của Vũ Hà tại phiên toà xét xử buổi chiều (Ảnh: Như Hoàn)

Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, ông Vũ Ngọc Hà đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199 USD.

Vũ Hà là nam ca sĩ nổi danh từ những năm 1990, được nhiều khán giả yêu mến với những bản nhạc hit như "Tiểu thư con gái nhà ai", "Mambo nồng say", "Mắt nai cha cha cha"… Với gương mặt điển trai, chất giọng mới lạ cùng phong cách âm nhạc vui nhộn, anh đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là những khán giả miền Tây.

Cũng chính dòng nhạc vui vẻ, hài hước này đã giúp Vũ Hà có thời kỳ đỉnh cao vô cùng sôi động. Trong hơn 10 năm trở lại đây, Vũ Hà ít đi hát, thay vào đó là tham gia các video hài hước, gameshow truyền hình, tạo tiếng cười và sự gần gũi với khán giả.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng đánh giá ca sĩ Vũ Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Tương tự, bị cáo khác là Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, quê Quảng Ngãi, là ca sĩ, kinh doanh tự do) là người đánh bạc lớn thứ 5. Chỉ trong 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ lấy biệt danh là "Mr Troy"đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng).

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà 136 bị can bị truy tố về tội "Đánh bạc" đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD. Trong vụ án, bị can Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị can Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, bị can Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc với 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.