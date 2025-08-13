Ảnh chụp màn hình khoản tiết kiệm 800 triệu của cặp vợ chồng công nhân khiến nhiều người nuối tiếc

Nếu còn chưa hình dung tường tận được thế nào là “tích tiểu thành đại”, tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu ra: Tiền trăm triệu thì cũng từ vài chục ngàn, vài trăm ngàn mà ra. Tiết kiệm cần nhất là tính kỷ luật và sự kiên trì, vì lẽ đó.

“Có ai cứ mỗi tháng nhận lương xong thì việc đầu tiên làm là gửi tiết kiệm như em không ạ? Vợ chồng em làm công nhân, lấy nhau 12 năm, cũng gom góp cả chục năm mới được chừng này. Tháng nào làm nhiều, lương nhiều thì gửi tiết kiệm 20 triệu, tháng nào ít thì gửi 10 triệu. Cứ thế suốt 10 năm mới được bằng này. Cuối năm nay vợ chồng em sẽ tất toán, lấy tiền xây nhà mọi người ạ!” - Cô vợ chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình số dư tài khoản tiết kiệm do cô vợ đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều dành lời khen và bày tỏ sự ngưỡng mộ cho khả năng vun vén, tiết kiệm của cô vợ này. Làm công nhân mà tiết kiệm được 10-20 triệu/tháng, chứng tỏ anh chị đều phải rất chịu thương chịu khó, đặc biệt là đồng lòng tiết kiệm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người bày tỏ sự nuối tiếc…

“10 năm mà chỉ gửi tiết kiệm thôi hả mom? Sao không mua vàng? Nếu mua vàng từ xưa thì giờ có khi bán vàng đi là cầm được trong tay tiền tỷ rồi. Hơi tiếc khoản đó, còn lại thì nể thật, lương công nhân mà tiết kiệm chừng đó hàng tháng thì chắc 2 bác tăng ca dữ lắm” - Một người bày tỏ.

“Đúng là tích tiểu thành đại thật nhưng hơi tiếc vì nếu mà bạn mua vàng từ cách đây 10 năm thì ổn hơn nhiều” - Một người chung quan điểm.

“Mỗi tháng mình cũng để ra được tầm 20 triệu, ban đầu cũng gửi ngân hàng cả xong thấy tiền lãi cả năm không đáng mấy. Sau đó mình mới chia ra, mỗi tháng 1 chỉ vàng, còn lại gửi tiết kiệm tiền mặt. Chỉ vàng đầu tiên mình mua vào tháng 8/2023 là 5,1 triệu đồng. So với giá vàng bây giờ thì chắc mom đủ hiểu rồi ha” - Một người chia sẻ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm được mỗi tháng?

Với những người đang đều đặn tiết kiệm được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm thì việc "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.