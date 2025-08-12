Bảng chi tiêu không ai chê nổi

“Chi tiêu vừa đẹp” là khái niệm nghe chừng có vẻ quá chung chung, hơi khó để hình dung. Bởi lẽ nhu cầu mỗi nhà mỗi khác, khái niệm vừa đủ cũng vì thế mà chẳng ai giống ai. Tuy nhiên, nhìn vào bảng chi tiêu của cô vợ ở Nha Trang trong câu chuyện dưới đây, nhiều người đều phải đồng tình: Quá khéo, vì không thừa, không thiếu khoản nào.

Thế là vừa đẹp!

Thu nhập trung bình 30 triệu/tháng, chỉ tiêu hết 16 triệu

Cô cho biết hiện tại chồng cô đang là nhân viên văn phòng, thu nhập 14-16 triệu/tháng. Còn cô ở nhà buôn bán online, thu nhập dao động trong khoảng 13-20 triệu/tháng. Tính trung bình, thu nhập của gia đình khoảng 30 triệu/tháng.

Dự tính của vợ chồng cô là cố gắng chi tiêu tiết kiệm để đầu năm sau đủ tiền mua mảnh đất 1 tỷ đồng ở tỉnh Khánh Hòa.

Bảng chi tiêu do cô vợ chia sẻ

“Ngoài khoản tiết kiệm 480 triệu đồng, thì vợ chồng em không có tài sản gì khác. Vợ chồng em cũng đang cố học thêm để tăng thu nhập lên, nhưng chắc cũng phải 1-1,5 năm nữa mới tăng được. Mục tiêu của nhà em là đầu năm sau mua đất khoảng 1 tỷ ở Khánh Hòa rồi sang năm nữa thì về đó xây nhà ở hẳn. Khả năng cao là để mua đất và xây nhà thì cũng phải vay tầm 500 triệu. Vì chưa vay nợ bao giờ nên cũng khá lo lắng, mong mọi người góp ý giúp em xem có cách nào tiết kiệm thêm hoặc vay sao cho hợp lý” - Cô vợ bộc bạch.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đồng tình rằng chi tiêu hiện tại đang rất ổn, không nên nghĩ tới chuyện cắt giảm thêm. Thay vào đó, tăng thu nhập là phương án hợp lý hơn.

“Sống ở thành phố mà chi tiêu như thế này là hợp lý rồi, nhà mình ở quê cũng 2 vợ chồng với 2 con mà không tháng nào dưới 15 triệu đây” - Một người chia sẻ.

“Vay mượn thì khó khuyên mom ạ vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, phải chứng minh thu nhập nữa mà cái này phụ thuộc vào hợp động lao động ấy hoặc đăng ký kinh doanh. Trước khi vay thì nên tìm hiểu kỹ mấy vấn đề như vậy để chuẩn bị trước, thì hồ sơ vay dễ được duyệt hơn, lãi suất cũng có thể tốt hơn” - Một người khuyên.

“Chi tiêu như này là em còn đang thấy thiếu khoản cỗ bàn, tiệc tùng hiếu hỷ ấy chứ, nói chung không nên cắt giảm chi tiêu đâu. Nếu mua đất xong thấy chưa đủ sức để xây nhà luôn thì cứ thư thư 1-2 năm để tiết kiệm trước, giảm phần phải vay đi cũng được” - Một người khác gợi ý.

Tính toán thế nào để đảm bảo khoản vay không vượt quá khả năng trả nợ?

Nếu quyết định vay tiền để thực hiện các dự định lớn như mua đất, xây nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua BĐS

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Ảnh minh họa

Theo quy tắc 28/36 : Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua BĐS và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ như trường hợp của gia đình phía trên, thu nhập trung bình 1 tháng là 30 triệu. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa nên dành cho khoản vay mua BĐS: 30.000.000 x 28% = 8.400.000.

- Số tiền tối đa nên dành cho tất cả các khoản nợ (bao gồm nợ vay mua BĐS và nợ khác) 30.000.000 x 36% = 10.800.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu có lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.