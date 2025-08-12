Bán hết cổ phiếu đang sinh lời, chàng trai lãi đậm nhờ tất tay vào thứ từng khiến giới trẻ "phát điên"

Liều có cơ sở nên thắng lớn

Năm 2024, thị trường chứng khoán Trung Quốc chứng kiến một câu chuyện thú vị. Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn giữ chặt và trung thành với cổ phiếu của các ngành truyền thống như công nghệ hay rượu cao cấp, thì Xie Tianyuan (30 tuổi) - Khi ấy đang là Quản lý quỹ của một quỹ đầu tư, lại chọn một nước đi có phần mạo hiểm hơn: Bán tháo toàn bộ cổ phiếu đang sinh lời ổn định để tất tay vào cổ phiếu của ngành hàng khiến Gen Z phát điên: Pop Mart.

Xie Tianyuan

Xie thay đổi danh mục đầu tư, thay vì ưu tiên cho những mã cổ phiếu mà ai ai cũng chọn, anh để cổ phiếu Pop Mart - Thương hiệu sản xuất búp bê Labubu gây sốt một thời, chiếm 10,5% danh mục đầu tư, mức tối đa cho phép. Kết quả, Xie đạt lợi nhuận 24%, lọt top những người "đầu tư mát tay nhất" tại Trung Quốc, theo dữ liệu Bloomberg cung cấp vào cuối năm 2024.

Chia sẻ về chiến lược có phần mạo hiểm của mình, Xie nói: "Tôi chọn những công ty có sản phẩm đột phá, mô hình kinh doanh mới cùng các kênh bán hàng sáng tạo. Quan trọng nhất là sản phẩm phải có sức mua lớn và chạm vào cảm xúc của người tiêu dùng".

Quyết định thay đổi danh mục đầu tư của Xie hoàn toàn không phải một hành động cảm tính. Xie đã dành thời gian nghiên cứu kỹ thị trường đồ chơi sưu tầm, phân tích báo cáo tài chính, và quan sát xu hướng tiêu dùng mới của giới trẻ. Anh nhận ra sức hút của Labubu và mô hình túi mù (blind box) đang lan rộng, tạo ra làn sóng mua sắm mạnh mẽ mà các chỉ số tài chính truyền thống chưa kịp phản ánh hết.

Làn sóng chi tiêu theo cảm xúc của Gen Z tạo ra "mỏ vàng" cho nhà đầu tư!

Sự thành công của Pop Mart không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu thắng lớn, mà còn là minh chứng rõ nét cho làn sóng chi tiêu cảm xúc đang bùng nổ ở Gen Z.

Nếu thế hệ trước (Gen X, Gen Y) thường mua sắm dựa trên công năng hoặc giá trị sử dụng lâu dài, thì Gen Z sẵn sàng chi tiền cho những món đồ trông vui mắt hơn là thực sự có ích. Một búp bê Labubu có thể chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng với họ, đó là công cụ thể hiện cá tính, để khoe trên mạng xã hội, và là niềm vui không thể diễn tả bằng lời khi săn được phiên bản hiếm.

Ảnh minh họa

Hình thức túi mù càng làm tăng trải nghiệm này. Tâm lý tò mò, cộng thêm mong muốn hoàn thiện bộ sưu tập, thúc đẩy người mua càng ngày càng mua nhiều hơn. Các chuyên gia gọi đây là hiệu ứng phần thưởng, có khả năng gây nghiện.

Xu hướng chi tiêu cho cảm xúc của Gen Z không chỉ dừng ở đồ chơi. Nó lan rộng sang cả thị trường mỹ phẩm nội địa cao cấp như Mao Geping Cosmetics, thời trang phiên bản giới hạn, hay sản phẩm cho thú cưng. Ở tất cả các lĩnh vực này, Gen Z đều ưu tiên sở hữu những đồ độc lạ, ít đụng hàng hơn là giá trị sử dụng thuần túy.

Với hơn 400 triệu người tiêu dùng Gen Z, mỗi biến chuyển nhỏ trong thị hiếu của họ đều có thể trở thành mỏ vàng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, xu hướng này cũng có tính mùa vụ, vì trào lưu có thể bùng nổ nhanh thì cũng có thể hạ nhiệt chóng vánh.

Chính vì vậy, các nhà đầu tư như Xie Tianyuan cần sự nhạy bén để bắt kịp và rút lui đúng thời điểm. Thành công của anh không chỉ đến từ việc đoán đúng Labubu sẽ gây sốt, mà còn ở việc dám rời bỏ cổ phiếu an toàn để theo đuổi một thị trường biến động cao.

Trong tương lai, những khoản đầu tư ăn theo xu hướng cảm xúc sẽ tiếp tục xuất hiện, từ công nghệ giải trí, game, thời trang bền vững, đến các sản phẩm mang tính cá nhân hóa cao. Nhưng để nắm bắt được, nhà đầu tư cần vừa thấu hiểu văn hóa, thị hiếu giới trẻ, vừa đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào cơn sốt nhất thời.