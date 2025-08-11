Chứng khoán chạm mốc 1.600 điểm, dân văn phòng cười phớ lớ: Thứ Hai này khác quá!!!

Nếu thứ Hai phải đi làm, thì từ tối Chủ Nhật, dân văn phòng đã thi nhau "thở dài", thấy sao mà nản nghê, ước gì được quay lại chiều hôm thứ Sáu. Đó là tình trạng chung của hội "cổ cồn trắng", lúc nào cũng đầu tắt mặt tối chạy deadline.

Hôm nay cũng là một ngày thứ Hai như mọi tuần làm việc khác, nhưng tâm trạng của không ít dân công sở lại hồ hởi, phấn chấn lắm. Lý do gói gọn trong 1 câu: Chứng khoán lên rồi, bùng nổ quá rồi! Chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch sáng nay (11/8/2025) lần đầu tiên chạm mốc 1.600 điểm! Nói gì được nữa bây giờ, ngoài hai từ "rộn ràng"?

Ảnh minh họa

Tâm trạng dân văn phòng ngay lúc này: Kẻ "khóc", người cười!

Trong các cộng đồng, hội nhóm bàn chuyện đầu tư chứng khoán lúc này, những nhà đầu tư "tay ngang" - chủ yếu là dân văn phòng, là những người hoạt động sôi nổi nhất. Người đã "all-in" thì vui ra mặt, ai còn đang "full cast" - giữ tiền mặt chưa kịp rót vốn vì chần chừ, thì tiếc hùi hụi, phải gọi là "lệ đổ trong tim".

Vui đến mức này luôn! (Ảnh chụp màn hình)

Tâm trạng của nhóm còn chần chừ nên chưa đầu tư (Ảnh chụp màn hình)

Tựu trung lại thì diễn biến của thị trường chứng khoán lúc này khiến nhiều dân công sở không thể ngồi yên. Người chưa đầu tư thì nhăm nhe quay sang hỏi đồng nghiệp "thế giờ vào còn kịp không hay sợ đu đỉnh?". Người đã tất tay rồi thì đương nhiên cơ mặt giãn hẳn ra, tối nay về nhà ăn mì tôm cũng thấy như thưởng thức cao lương mỹ vị. Lời sếp mắng, tiếng "gào thét" của deadline lúc này dường như không lọt nổi vào tai, không còn quan trọng nữa...

Cảm giác vui mừng vì thấy khoản đầu tư của mình đang sinh lời là điều dễ hiểu. Và cũng giống như tất cả những đợt biến động của thị trường trước đây, tâm lý FOMO luôn là điều chưa bao giờ biến mất.

Công tâm mà nói, đó là biểu hiện thường thấy ở một nhà đầu tư F0 - Người còn non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng chưa vững tâm lý, chưa "giữ được cái đầu lạnh".

Chuyên gia nói gì?

Trong bối cảnh thị trường liên tục đón sóng uptrend như thế này, việc thế hệ F0 nôn nóng và có cảm giác FOMO là điều không quá khó hiểu. Bắt đầu đầu tư trong giai đoạn này cũng không hẳn là một nước đi sai. Nhưng phải làm thế nào để vững tâm lý, giữ được "cái đầu lạnh" trước những biến động ồ ạt của thị trường, thì có lẽ không phải F0 nào cũng biết.

Theo các chuyên gia đầu tư chứng khoán, dù thị trường lên hay xuống, nhà đầu tư - đặc biệt là thế hệ F0 cần nắm rõ 3 điều này nếu muốn trụ lại qua nhiều đợt biến động.

1 - Bỏ ngay suy nghĩ "đầu tư thử"

Thử bỏ ra một ít vốn, thử quan sát biến động thị trường và rút ra kinh nghiệm "đầu tư thực chiến" là điều mà không ít nhà đầu tư F0 đang thực hiện. Tuy nhiên từ góc độ chuyên gia, chị Kim Liên cho rằng đây không phải phương pháp phù hợp giúp nhà đầu tư đi được lâu dài.

"Nếu thực sự muốn rút kinh nghiệm, nhà đầu tư nên có tư duy 1 đồng cũng như 10 đồng, có 100 triệu thì cũng phải đầu tư như khi đang có 10 tỷ hoặc 100 tỷ, từ đó mới rút được kinh nghiệm. Vì bản chất của đầu tư không phải là được ăn cả, ngã về không. Vấn đề cốt lõi là làm sao kiếm được nhiều tiền nhất khi mình đúng, và mất ít tiền nhất khi mình sai.

Tư duy như vậy thì mới tiến bộ được, tuy nhiên thực tế thì nhà đầu tư F0 hay làm ngược lại. Mỗi lần "đúng" chỉ dám phân bổ 10-20% nguồn vốn và chốt khi thấy lãi 10-15%, nhưng lại hay all-in đúng đỉnh rồi để lỗ tới 30-50%" - Chị Kim Liên phân tích.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Đồng thời, chị cũng nhấn mạnh một yếu tố rất quan trọng khác, có thể coi là nền tảng không thể thiếu của một nhà đầu tư có chiến lược: Khả năng quản lý tài chính cá nhân. Nói cách khác, nếu chưa quản lý được dòng tiền, rất khó để nhà đầu tư có được tầm nhìn "ít sai số" nhất trong dài hạn.

"Phải quản lý được tài chính cá nhân, nhà đầu tư mới hiểu được tại sao mình nên đầu tư vào TTCK, từ đó mới tìm được hướng đầu tư phù hợp với mục tiêu, cũng như khẩu vị rủi ro của riêng mình… Từ đó, mới có thể biết mình là ai, biết mình cần gì, và biết nguyên tắc đầu tư của riêng mình" - Chị Kim Liên nhấn mạnh.

2 - Tuyệt đối cảnh giác với những thông tin phím hàng

Thị trường càng biến động mạnh, các cộng đồng/hội nhóm càng rôm rả và sôi nổi. Việc các nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm phân tích về tiềm năng của 1 mã cổ phiếu là điều xưa giờ vẫn diễn ra, ngay cả khi thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, chuyên gia Gerard Do lại cho rằng các nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác với những thông tin "phím hàng" như vậy.

Anh cho rằng việc lắng nghe các "chuyên gia" phím hàng là dấu hiệu đầu tiên của việc nhà đầu tư đang bị lừa.

“Càng đông người nghe, bạn càng dễ bị thua lỗ vì nếu tất cả người nghe đều tin tưởng và mua theo thông tin được phím hàng, vậy ai sẽ là người thua lỗ ở đầu bên kia của giao dịch? Chẳng lẽ tất cả đều sẽ thắng tiền hay sao? Thế nên nhà đầu tư phải luôn ghi nhớ rằng: Nếu đã ngồi vào bàn chơi 30 phút mà vẫn chưa biết ai là “gà”, thì bạn chính là gà đó” - Anh nhấn mạnh.

Chuyên gia Gerard Do

Trên thực tế, các nhà đầu tư lâu năm, nhiều kinh nghiệm và có độ uy tín cũng rất hiếm khi đi “phím hàng”. Ví dụ điển hình nhất là Warren Buffett. Ông sẽ không bao giờ chia sẻ về cổ phiếu ông dự định mua, bởi khi đó, các nhà đầu tư khác có thể "nhảy" vào mua trước, đẩy giá đi lên. Điều này có thể khiến ông không mua được cổ phiếu đó với giá mà ông mong muốn.

“Khi một nhà đầu tư chia sẻ danh mục của họ cho người khác xem, họ sẽ không còn giữ được cái nhìn khách quan về cổ phiếu đó nữa. Khi bạn nói với người khác về cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ, bạn sẽ có xu hướng bảo vệ quá mức cổ phiếu ấy, vì lúc này sự thành - bại của cổ phiếu ấy gắn liền với danh dự của bản thân bạn.

Bạn sẽ tìm mọi cách để chứng minh quan điểm của mình về cổ phiếu là đúng. Còn một nhà đầu tư thông minh sẽ luôn đánh giá cổ phiếu dựa trên những thông tin khách quan, và sẵn sàng loại bỏ những cổ phiếu không còn tốt khỏi danh mục đầu tư của mình” - Anh Gerard Do từng phân tích.

3 - Luôn chuẩn bị tâm lý “phòng thủ”

Bản chất cốt lõi của đầu tư không phải là trò chơi may rủi theo kiểu “được ăn cả - ngã về không”, mà là phải kiếm được nhiều tiền nhất khi mình đúng, và mất ít tiền nhất khi mình sai. Thế nên chuẩn bị tâm lý lẫn kịch bản phòng thủ, trước khi thị trường đi xuống là điều nên làm.

“Điểm khác biệt của những nhà đầu tư chuyên nghiệp với nhà đầu tư nghiệp dư chính là khả năng tuân thủ được kỷ luật, từ đó giữ được hiệu quả đầu tư và tạo nên lợi thế lớn khi bước sang chu kỳ tiếp theo. Trong khi đó các NĐT nghiệp dư thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dẫn đến hậu quả không đáng có, hiệu quả đầu tư không được như kỳ vọng.

Còn cảm giác hoang mang, chao đảo chứng nhà đầu tư chưa có kế hoạch đầu tư kĩ lưỡng” - Chị Kim Liên khẳng định.