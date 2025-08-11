Giá vàng mất đỉnh lịch sử

9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.393 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng trải qua những phiên giằng co đầy biến động khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm. Tin này ngay lập tức đẩy giá vàng giao ngay vượt mốc kháng cự 3.400 USD/ounce, dù sau đó Nhà Trắng phủ nhận.

Sean Lusk, chuyên gia từ Walsh Trading cho biết nếu thị trường thực sự lo ngại mức thuế 39% với vàng Thụy Sĩ, giá trên sàn COMEX đã tăng mạnh hơn nhiều. Do đó, ông dự đoán thông tin này sẽ được điều chỉnh.

Giá vàng miếng rời đỉnh lịch sử. (Ảnh: VNN).

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, tỏ ra không quá quan tâm đến thông tin về thuế vàng từ Mỹ áp lên vàng Thụy Sĩ. Ông cho rằng đây có thể chỉ là sự hiểu lầm về thị trường vàng.

"Tôi nghiêng về khả năng đây chỉ là nhầm lẫn trong cách phân loại vàng thỏi chịu thuế ", Day chia sẻ.

Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá vàng trong nước ngoài sự chịu tác động của giá vàng thế giới thì còn do hoạt động chốt lời.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng phân tích, khi giá vàng tăng vọt, người mua trước đó dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn.

Theo ông, nhà đầu tư nên theo dõi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị toàn cầu, chính sách lãi suất của Fed, biến động tỷ giá và lạm phát . Đây đều là các biến số ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng.

Thực tế, giá vàng thế giới vẫn biến động mạnh. Sau khi lập đỉnh 3.500 USD/ounce hồi tháng 4, giá đã điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn neo cao.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung - cầu trong nước.

Chính phủ đang trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng. Nhưng theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, tiến độ sửa đổi còn chậm và cần được thúc đẩy nhanh hơn.

Ngoài ra, thị trường vàng trong nước không có sự liên thông với thế giới, nguồn cung lại hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.