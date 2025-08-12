Vàng thế giới lao dốc, vì sao giá vàng miếng trong nước vẫn bất động?

Đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.345 USD/ounce, giảm 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Trong khi đó, vàng miếng trong nước lại đứng im, sát với đỉnh cao nhất lịch sử 124 triệu đồng/lượng lập được vào cuối tuần trước. Điều này khiến giá vàng trong nước đang đắt hơn thế giới khoảng hơn 17 triệu đồng/lượng.

Giải thích về sự chênh lệch này, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng phân tích: Ngoài chịu tác động từ thế giới thì thị trường vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn bởi sự mất cân đối cung - cầu.

"Chính tình trạng khan hiếm nguồn cung đã tạo áp lực lớn khiến giá vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn so với quốc tế, nhưng khi giá thế giới giảm, trong nước thường điều chỉnh ít hơn, thậm chí không giảm theo.Thị trường hiện thiếu các biện pháp điều tiết hiệu quả để đảm bảo nguồn cung ổn định trong ngắn hạn ", ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, thời gian qua, nguồn cung vàng miếng SJC chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước bán bình ổn, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Trong khi đó do giá vàng ngày càng tăng, người dân không bán ra, có tâm lý găm giữ nên nguồn cung càng khan hiếm. Vì vậy, cơ quan quản lý cần cho các nhà kinh doanh nhập khẩu vàng và chuyển sang vai trò là nhà quản lý, giám sát.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nêu quan điểm, tâm lý đổ xô đi mua vàng cũng là nguyên nhân khiến giá vàng khó giảm mạnh, dù thế giới có thể giảm. Trong những ngày giá vàng phá đỉnh, người dân vẫn mua. Nhu cầu mua quá cao khiến nhiều cửa hàng có thời điểm "cháy vàng".

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết giá vàng trong nước tăng mạnh và không theo nhịp giá vàng thế giới do nguồn cung vàng miếng khan hiếm.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, nhưng giá vàng trong nước vẫn bất động. (Ảnh: Công Hiếu).

"Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cho biết đã hết vàng nhẫn để bán, hoặc chỉ bán với số lượng giới hạn. Trong khi đó, những người từng bán ra khi giá trong nước chưa tăng kịp nay không còn hàng để bán. Lực cung cạn kiệt trong khi lực cầu vẫn duy trì cao, khiến giá bị đẩy lên mạnh mẽ", ông Huân phân tích.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng nhấn mạnh, việc duy trì độc quyền nhập khẩu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đang khiến thị trường thiếu cạnh tranh, tạo ra khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Cũng theo ông Huy, nguồn cung vàng SJC đang khan hiếm, trong khi nhu cầu mua vào tăng nhanh. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới tăng mạnh phản ánh cung cầu lệch pha rõ rệt. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến cầu vàng trong nước luôn cao, điều này khiến cho vàng trong nước luôn giữ giá tốt, ngay cả khi vàng thế giới giảm mạnh.

Làm gì để tránh rủi ro?

Giá vàng trong nước hiện vẫn diễn biến khó lường, vì vậy theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên có cái nhìn dài hạn và có thể chuyển sang mua vàng nhẫn để giảm thiểu rủi ro.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết, việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn.

Ông phân tích, khi giá vàng tăng vọt, người mua trước đó dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ồng khuyến nghị nhà đầu tư nên xác định rõ ba tiêu chí cốt lõi khi phân bổ tài sản là: an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính thanh khoản. Từ đó, mỗi người có thể xây dựng danh mục dựa trên tiêu chí cá nhân như khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và kỳ vọng lợi nhuận.

Theo ông, nhà đầu tư nên theo dõi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị toàn cầu, chính sách lãi suất của Fed, biến động tỷ giá và lạm phát . Đây đều là các biến số ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng.

Thực tế, giá vàng thế giới vẫn biến động mạnh. Sau khi lập đỉnh 3.500 USD/ounce hồi tháng 4, giá đã điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn neo cao.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước không chỉ bị tác động bởi giá thế giới mà còn gặp thách thức lớn từ mặt bằng cung - cầu trong nước.

Chính phủ đang trong quá trình xem xét sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng. Nhưng theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, tiến độ sửa đổi còn chậm và cần được thúc đẩy nhanh hơn.

Ngoài ra, thị trường vàng trong nước không có sự liên thông với thế giới, nguồn cung lại hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.

Vì vậy, ông Hiếu cho rằng trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản một cách cân bằng.

"Nhà đầu tư nên để khoảng 1/3 giữ tiền mặt tại ngân hàng để phòng ngừa rủi ro và linh hoạt xoay chuyển; phần còn lại chia đều cho vàng và chứng khoán, hai kênh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường", ông Hiếu đưa lời khuyên.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, thời điểm này mua vàng nhẫn 9999 có lợi hơn vì giá vàng nhẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC đến 4,6 triệu đồng/lượng.

Ông cũng cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng đu đỉnh.