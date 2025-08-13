Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...

Giá vàng tăng không chỉ là rào cản của những người đang có thói quen mua vàng tích sản hàng tháng, mà nhiều khi, còn là nguyên nhân khiến tình bạn rạn nứt. Chuyện mừng cưới bạn thân bằng vàng thay vì tiền mặt vốn không phải chuyện lạ, và áp lực phải "trả lễ" tương đương khi bạn cưới cũng là điều dễ hiểu.

Cái khó ở đây là giá vàng tăng mạnh quá nên thành ra lấn cấn. Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, tâm sự về vấn đề tương tự lại một lần nữa gây tranh cãi, dù chủ đề này thì không hề mới.

Lúc nhận 1 chỉ vàng mừng cưới của bạn, vàng có 5 triệu/chỉ...

Nguyên văn tâm sự của cô gái đang gặp thế khó trong việc "đáp lễ" 1 chỉ vàng mừng cưới của bạn thân, như sau: "Năm 2022 mình cưới, có mấy đứa bạn thân, bạn nào cũng bỏ phong bì mừng, mỗi người 5 triệu. Chỉ có duy nhất 1 bạn là mừng mình 1 chỉ vàng. Lúc đó mình nhớ vàng 5 triệu/chỉ.

Năm nay thì người bạn đó chuẩn bị cưới, đương nhiên là mình cũng phải mừng lại vàng. Nhưng mà mình suy nghĩ mãi, những người mừng cưới vàng thật sự là có tính toán đúng không? Vì thật sự bao năm qua vàng chỉ tăng chứ chẳng giảm, nếu không tính toán thì sao không mừng tiền mà lại mừng vàng... Tính ra giá vàng giờ cũng hơn 12 triệu/chỉ rồi. Có 1 người bạn mừng vàng chứ cả 5 đứa mừng vàng chắc mình tán gia bại sản mất".

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, cộng đồng mạnh tranh cãi rôm rả, chia làm 2 phe.

Nhóm thứ nhất: Lắc đầu ngán ngẩm, không đồng tình với suy nghĩ của cô gái này. Bạn bè thân thiết, có quý nhau lắm mới mua vàng tặng nhau nhân ngày trọng đại. Nếu nghĩ theo hướng toan tính, tiêu cực như cô, chẳng phải họ tự mua vàng giữ cho họ sẽ tốt hơn nhiều sao?

"Người quý lắm mới mừng vàng, bạn lại bảo người ta có tính toán. Thật sự là cũng phải xui lắm mới có người bạn như bạn!" - Một người thẳng thắn.

"Bạn có thấy là đám cưới bố mẹ, ông bà thường mừng cô dâu, chú rể vàng không? Có hiểu tại sao lại thế không? Vì người thân muốn con cháu có tài sản phòng thân khi về chung 1 nhà đấy. Bạn bè mà mừng nhau vàng thì cũng không khác gì người thân, cũng vì muốn tốt cho bạn sau này thôi, mà nỡ lòng nào nghĩ họ toan tính. Nếu 1 chỉ đó bạn chưa bán đi thì giờ bạn lấy ra, đem mừng lại. Còn nếu bán đi rồi thì là lỗi của bạn, là bạn đang toan tính đó chứ chẳng trách ai được đâu" - Một người phân tích.

Ảnh minh họa

Còn nhóm thứ 2 thì lại nghĩ khác hoàn toàn: Họ mừng cưới bằng vàng thì mình trân trọng, nhưng mình cũng không ép họ phải mừng vàng. Nếu giờ có điều kiện thì mừng lại bằng vàng, còn không thì cứ gửi tiền mừng, số tiền tương đương giá vàng ở thời điểm ngày xưa mình được tặng, là ổn!

"Có vẻ nhiều người cứ có suy nghĩ tặng vàng cưới phải trả vàng nhỉ... Hồi mình cưới 2012, bạn mình mừng 1 chỉ vàng, lúc đó vàng tầm 4,6 triệu/chỉ. Đến năm nay bạn mình mới cưới, mình nói với bạn luôn là hồi 2012 giá vàng như thế, giờ mình không có điều kiện mừng lại vàng, nên mình mừng 5 triệu cho tròn. Bạn mình vẫn vui vẻ đồng ý vì cũng hiểu và thông cảm cho mình. Mình cũng khó khăn thật" - Một người chia sẻ.

"Nếu đã là bạn thân thì người ta chẳng toan tính gì đâu, nên mình cũng thành thật thôi. Không có tiền mừng lại vàng thì lựa lời tâm sự, bạn sẽ hiểu và thông cảm thôi" - Một người đồng tình.

4 điều cần nhớ để tình cảm không rạn nứt chỉ vì chuyện tiền bạc

Chuyện cô gái lấn cấn vì phải "đáp lễ" vàng cưới, thực chất phản ánh một vấn đề muôn thuở: Tiền bạc là thử thách trong mối quan hệ tình bạn và mối quan hệ tình cảm nói chung. Khi có sự bất đồng hoặc "khó nói" liên quan đến vấn đề tài chính, tình cảm rất dễ sứt mẻ.

Vậy phải làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

1 - Thành thật nhưng tinh tế

Một nguyên tắc bất biến trong duy trì tình bạn là sự chân thành. Nếu hiện tại không đủ điều kiện để mừng lại vàng như giá thị trường, hãy lựa lời chia sẻ với đối phương. Việc nói rõ hoàn cảnh là sự tôn trọng, cho thấy bạn coi trọng mối quan hệ hơn việc cố gồng mình vì hình thức.

2 - Tôn trọng sự khác biệt về điều kiện

Không phải ai cũng có khả năng tài chính và chi tiêu như nhau. Một chuyến du lịch, một món quà hay một cuộc tụ tập đôi khi là niềm vui với người này, nhưng là áp lực tài chính với người kia.

Ảnh minh họa

Học cách không áp tiêu chuẩn tiền bạc của mình lên người khác sẽ giúp các mối quan hệ bớt căng thẳng. Thay vì nghĩ "bạn thân thì phải…", hãy để mỗi người thoải mái trong giới hạn của họ.

3 - Tách bạch tình cảm và vật chất

Tiền bạc nên được xem là công cụ hỗ trợ, không phải thước đo để định giá mối quan hệ. Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm đôi khi quý hơn một món đồ đắt đỏ nhưng khiến người nhận cảm thấy áp lực phải "đáp lễ".

Nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại khi còn trao đổi vật chất tương đương, thì bản chất của nó đã không còn là tình cảm thuần túy.

4 - Ghi nhớ giá trị lâu dài của mối quan hệ

Tiền có thể kiếm lại, nhưng tình cảm một khi đã nứt rạn thì rất khó hàn gắn. Trước mỗi quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy tự hỏi: "Điều mình sắp làm sẽ giúp mối quan hệ này tốt hơn, hay làm nó xấu đi?".

Giữ được tình cảm không phải bằng cách né tránh tiền bạc, mà là học cách xử lý nó sao cho minh bạch, công bằng và đầy tôn trọng.