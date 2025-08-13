Các loại phí trong chứng khoán và bí quyết tối ưu chi phí giao dịch cho nhà đầu tư mới

Dù giao dịch ở bất kỳ công ty chứng khoán nào, nhà đầu tư sẽ có một số loại phí phổ biến cần nắm rõ:

Phí giao dịch (phí môi giới ): Phí môi giới tính theo % giá trị khớp lệnh (thường 0,1% – 0,3%). Đây là khoản công ty chứng khoán thu để vận hành hệ thống, cung cấp dịch vụ.

Phí lưu ký chứng khoán : Phí này tính dựa trên số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ, thu hàng tháng (mức chuẩn 0,27 đồng/cổ phiếu/tháng theo quy định của VSD). Dù không giao dịch, nhà đầu tư vẫn phải trả phí này để duy trì quyền sở hữu hợp pháp.

Phí ứng trước tiền bán : Khi nhà đầu tư bán cổ phiếu, tiền về tài khoản sau T+2,5. Nếu muốn rút hoặc dùng ngay, nhà đầu tư có thể “ứng trước” với một khoản phí (0,037% – 0,04%/ngày tùy công ty).

Phí giao dịch ký quỹ (margin) : Lãi vay margin thường từ 0,03% – 0,04%/ngày. Đây là khoản vay của công ty chứng khoán để nhà đầu tư mua nhiều cổ phiếu hơn vốn có, nhưng cũng làm tăng rủi ro nếu thị trường đi ngược kỳ vọng.

Mẹo tối ưu chi phí giao dịch

Giảm phí không đồng nghĩa với giảm trải nghiệm. Một số mẹo nhỏ giúp nhà đầu tư vừa tiết kiệm, vừa giao dịch hiệu quả:

Thứ nhất, cần chọn công ty chứng khoán có biểu phí phù hợp phong cách giao dịch : Nếu giao dịch nhiều (trading), nhà đầu tư nên ưu tiên phí môi giới thấp. Nếu thuộc trường phái đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể tìm hiểu mức phí lưu ký ổn định, dịch vụ quản lý tài khoản tốt.

Thứ hai, cần hạn chế giao dịch quá nhiều lần trong ngày : Mỗi lệnh đều mất phí, giao dịch liên tục sẽ “bào” lợi nhuận, do đó nhà đầu tư chỉ đặt lệnh khi có kế hoạch rõ ràng.

Thứ ba, cân nhắc khi dùng margin : Nhà đầu tư cần lưu ý, margin có thể tăng lợi nhuận nhưng cũng tăng chi phí và rủi ro. Do đó, chỉ sử dụng khi thị trường có xu hướng rõ ràng và nhà đầu tư có khả năng kiểm soát vị thế.

Thứ tư, tận dụng các chương trình ưu đãi phí . Một số công ty có khuyến mãi phí thấp cho tài khoản mở mới hoặc giao dịch online.

Quản lý chi phí là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư. Việc hiểu rõ và tối ưu các loại phí giúp nhà đầu tư không chỉ bảo toàn lợi nhuận mà còn tăng hiệu quả vốn. Trên thị trường chứng khoán, đôi khi chỉ cần tiết kiệm 0,1% phí mỗi giao dịch, kết quả cuối năm đã khác biệt đáng kể.