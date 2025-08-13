Chủ nhà “hét giá” 3 tỷ cho căn studio 25m2 ở Hà Nội, tìm nhà 2 tỷ thì: “Họ bảo lên trời mà mua”

Thị trường BĐS Hà Nội nói chung và BĐS căn hộ/studio thứ cấp nói riêng, có lẽ, vẫn đang trong cơn sốt. Việc giá BĐS thứ cấp giảm là có, nhưng cũng còn tùy dự án, tùy địa điểm. Mới đây, cộng đồng mạng được một phen “đứng hình” vì thông tin căn hộ studio thứ cấp rộng 25m2 ở Hà Nội được chủ nhà rao bán với giá 3 tỷ đồng, tương đương 120 triệu đồng/m2.

Giá BĐS Hà Nội vẫn “ngoài tầm với”, cầm 2 tỷ đi tìm nhà bị… coi thường!

Lướt MXH, không khó để bắt gặp những lời thở than xen lẫn cảm giác bức xúc vì giá BĐS. Tốc độ tăng giá vẫn cứ là theo giờ.

Buổi sáng, chủ nhà báo 1 con số, đến tối lại tăng thêm mấy trăm triệu là chuyện thường tình. Còn nếu tính theo tuần, thì giá BĐS chung cư Hà Nội tăng đến tiền tỷ. Người tìm mua nhà lúc này, ban đầu còn shock, riết cũng thấy đây không còn là chuyện lạ, chỉ là mình không bao giờ thấy đó là điều bình thường được… Thế nên sinh ra nản lòng, tuyệt vọng, đôi khi là rất bức xúc!

Bài đăng trong một group cư dân của 1 dự án chung cư tại Hà Nội khiến nhiều người choáng váng. Đi tìm nhà đã mệt đủ đường rồi, còn gặp chủ nhà thích… “chơi chiêu” (Ảnh chụp màn hình)

“Sống đủ lâu để thấy giá chung cư trung cấp lên tới 90 triệu đồng/m2 (Ảnh chụp màn hình)

Ngân sách 2 tỷ đi tìm mua căn studio ở Hà Nội, nhận phản ứng “đắng lòng”: “Tiền như thế lên trời mà mua” (Ảnh minh họa)

Giá bán căn hộ Hà Nội ngày càng xa tầm với của nhiều người. Theo Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, mặt bằng giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội vượt mức 75 triệu đồng/m2, không chỉ vượt xa khả năng mua của người thu nhập thấp, mà còn nằm ngoài khả năng chi trả của cả nhóm thu nhập trung bình - cao.

Mua nhà lúc này: 3 điều cần lưu ý nếu phải đi vay!

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua nhà xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36.

Quy tắc 28/36 có nguồn gốc từ các ngân hàng Mỹ, vừa giúp phía ngân hàng chọn lọc được khách vay có khả năng chi trả tốt, vừa giúp người đi vay mua nhà tự cân nhắc khả năng tài chính của bản thân.

Ảnh minh họa

Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 40.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 40.000.000 x 28% = 11.200.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 40.000.000 x 36% = 14.400.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.