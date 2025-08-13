3 kiểu status người không thể giàu nổi hay đăng

Những câu nói, status hay chia sẻ trên mạng xã hội đôi khi không chỉ thể hiện tính cách mà còn phản ánh cách bạn nhìn và quản lý tiền bạc. Thay đổi cách nói cũng là bước đầu để thay đổi cách nghĩ về tài chính.

1. “Còn trẻ phải hưởng thụ, tiền tiêu rồi lại kiếm”

Tư duy “trẻ thì phải xõa” không sai, nhưng nếu coi đây là kim chỉ nam tài chính thì dễ biến thành vòng lặp: kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.

Theo nguyên tắc 50-30-20 (50% nhu cầu thiết yếu - 30% cho nhu cầu cá nhân - 20% tiết kiệm/đầu tư), việc dành toàn bộ thu nhập để “hưởng thụ” đồng nghĩa với việc bạn bỏ qua 20% tạo nền tảng tài chính an toàn.

Thực tế, những người bắt đầu tiết kiệm và đầu tư sớm, dù chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng vẫn có lợi thế rất lớn nhờ lãi kép.

Ảnh minh hoạ

2. “Làm gì cũng được, miễn vui”

Niềm vui rất quan trọng, nhưng nếu mọi quyết định chi tiêu đều xuất phát từ cảm xúc tức thời, bạn sẽ dễ vung tiền cho những khoản “có cũng được, không cũng chẳng sao”.

Các chuyên gia gọi đây là retail therapy - mua sắm để giải tỏa căng thẳng. Nghiên cứu từ University of Michigan cho thấy hình thức này có thể giúp cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác kiểm soát, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ chi tiêu quá tay và hối tiếc về sau nếu không đặt giới hạn rõ ràng.

Giải pháp: áp dụng quy tắc 24 giờ - trước khi bấm mua một món không thiết yếu, hãy để qua một ngày. Nếu sau 24 giờ bạn vẫn thực sự cần nó, hãy mua. Điều này giúp bạn lọc bớt các khoản chi không cần thiết mà vẫn giữ được niềm vui lâu dài.

Ảnh minh hoạ

3. “Mấy trăm bạc chứ mấy”

Tâm lý xem nhẹ khoản nhỏ là nguyên nhân chính dẫn đến rò rỉ tài chính. Một ly cà phê 50.000đ mỗi sáng tưởng chừng vô hại, nhưng tính ra là 1,5 triệu/tháng, tức 18 triệu/năm - đủ để đóng học phí một khóa ngoại ngữ hoặc đầu tư chứng chỉ nghề.

Các chuyên gia tài chính gọi đây là hiệu ứng Latte - khi những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại liên tục khiến bạn mất đi khoản tiết kiệm lớn mà không nhận ra.

Kết lại

Status hay lời nói là “tấm gương” soi tư duy tài chính. Bạn không nhất thiết phải xoá hết các câu nói này, nhưng hãy ý thức rằng đằng sau chúng là thói quen chi tiêu. Một chút điều chỉnh như đặt mục tiêu tiết kiệm cụ thể, áp dụng quy tắc 24 giờ hay theo dõi chi tiêu định kỳ sẽ giúp bạn vừa giữ được sự thoải mái, vừa tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính dài hạn.