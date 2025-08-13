VN-Index đảo chiều thành công, lập kỷ lục mới

Sáng nay, VN-Index sụt giảm mạnh khi có thời điểm giảm trên 20 điểm về mốc 1.585 điểm. Song, lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên giúp chỉ số nhuộm sắc xanh trở lại. Đóng cửa phiên giao dịch chiều, VN-Index tăng nhẹ 3,38 điểm lên đỉnh 1.611,6 điểm. Thanh khoản tăng cao, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 55.300 tỷ đồng.

Thị trường đang có chuỗi tăng dài nhất từ đầu năm đến nay với 8 phiên liên tiếp, giúp VN-Index tích lũy 116 điểm.

VN-Index chinh phục đỉnh cao mới.

Cổ phiếu ngân hàng đóng góp lớn cho phiên tăng hôm nay. Nhóm này có 5 đại diện trong số 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index gồm: MBB, CTG, LPB, SHB và ACB. Ở chiều ngược lại, một số mã trụ như VPB, VCB, TCB và BID điều chỉnh nhẹ, qua đó kìm đà tăng của chỉ số.

Nhóm chứng khoán "dậy sóng" khi hầu hết cổ phiếu đảo chiều từ giảm thành tăng. Trong đó, MBS và APS có trạng thái hứng khởi nhất khi cùng chốt phiên tại giá trần, đóng cửa trong trạng thái không có bên bán.

Tương tự, nhóm bất động sản cũng giao dịch bùng nổ với 4 mã tăng hết biên độ là HDG, NLG, CII và NBB. Những cổ phiếu này giữ sắc tím bất chấp lúc thị trường điều chỉnh mạnh trong phiên. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như KDH, DIG, SCR, HQC, DXS đều tăng trên 2% so với tham chiếu.

Khối ngoại bán ròng 1.479 tỷ đồng trên HOSE, chủ yếu tại FPT với 1.078 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index hôm nay cũng tăng 3,22 điểm lên 279,69 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,22 điểm lên 109,42 điểm.

Trước đó, tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 16,71 điểm (1,04%) xuống 1.591,51 điểm, HNX-Index giảm 1,28 điểm (0,46%) về 275,19 điểm, UPCoM-Index giảm 0,06 điểm (0,05%) còn 109,14 điểm. Áp lực bán gia tăng về cuối phiên sáng khiến các chỉ số đồng loạt điều chỉnh.