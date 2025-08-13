Sáng tạo liên tục mà vẫn hiệu quả - bí quyết cho Gen Z từ CEO MB

Bí quyết trưởng thành ở tổ chức có 50% nhân sự là Gen Z

Tại MB, một ngân hàng vốn được cho là mang nhiều yếu tố quân đội, kỷ cương, lại gây bất ngờ với cơ cấu nhân sự hiện tại có đến 50% nhân sự là Gen Z. Theo nhận định của CEO MB, các bạn Gen Z sinh ra trong thời đại số, công nghệ giúp các bạn tiếp cận với nhiều kiến thức đa dạng và rút ngắn thời gian học tập. Các doanh nghiệp ngày nay rất cần nguồn lực trẻ để làm mới tổ chức, đồng thời cần khuyến khích khả năng sáng tạo của nhân sự trẻ để tạo ra những sản phẩm khác biệt, đột phá trên thị trường. Muốn vậy, Gen Z cần phát huy thế mạnh và sự tự tin của thế hệ, đồng thời chủ động chuẩn bị "nguồn năng lượng và nguồn lực" cho bản thân, bao gồm cả kiến thức, kỹ năng và tâm thế sẵn sàng để trở thành lực lượng chủ chốt của các tổ chức trong hôm nay và tương lai.

Bí quyết thứ hai, theo ông Ánh, bên cạnh việc tự tin vào bản thân, Gen Z cần kiên định với các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Khi phát hiện vấn đề trong tổ chức hay cuộc sống, cần phân tích thật kỹ, đưa ra giải pháp dựa trên việc tìm ra đúng vấn đề, chứng minh bằng số liệu và theo đuổi đến cùng để biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn.

Bí quyết thứ ba, cũng là thử thách khó khăn nhất, đó là dám dấn thân làm những việc khó. Chỉ khi đối diện và chinh phục các nhiệm vụ đòi hỏi nhiều nỗ lực, con người mới có cơ hội học hỏi, rèn luyện và trưởng thành. "Điều này đòi hỏi sự hy sinh. Liệu bạn có dám hy sinh, dấn thân để làm những việc khó nhằm tiến bộ và phát triển hay không? Nếu làm được, bạn sẽ có những bước tiến vượt bậc trong cuộc sống," ông nhấn mạnh.

Công thức tăng tốc dẫn đầu của ngân hàng Big 5

Trong Tập đầu tiên của Vodcast InnoWave, CEO Phạm Như Ánh cũng tiết lộ cách ngân hàng vận dụng tư tưởng "Sáng tạo dựa trên kỷ luật" và tư duy thiết kế (Design thinking), sai nhanh - sửa nhanh - trưởng thành nhanh vào trong công việc, giúp MB tăng trưởng bứt phá, đứng hàng đầu về lợi nhuận toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo CEO MB, nhịp độ ra mắt sản phẩm mới tại MB luôn nhanh và liên tục. Chính nhịp độ này giúp MB nhanh chóng sàng lọc và tập trung nguồn lực vào những sản phẩm tốt, mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt, đồng thời mạnh dạn loại bỏ các sản phẩm không hiệu quả, ít được thị trường đón nhận. Để duy trì nhịp ra sản phẩm liên tục mà vẫn bảo đảm cả về chất lượng lẫn số lượng, yếu tố kỷ luật đóng vai trò tiên quyết. Bên cạnh kỷ luật "thép" của những người lính, ông còn chia sẻ nguyên tắc cho hoạt động sáng tạo tại MB, đó là ưu tiên tập trung vào cải tiến và cải tiến liên tục.

Nhờ đổi mới sáng tạo để phát triển sản phẩm liên tục, MB đang ngày càng củng cố vị thế trong Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với nền tảng tài chính vững mạnh. Tính đến 30/06/2024, quy mô tổng tài sản MB đạt 1.290 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng CASA cao hàng đầu thị trường, và hiệu quả sinh lời vượt trội (ROE 20,71). Đồng thời, MB đang tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các ngân hàng đồng hạng nhờ tốc độ tăng trưởng vững chắc, năng lực quản trị hiệu quả và nền tảng số hóa mạnh mẽ.

Chuỗi Vodcast truyền cảm hứng đổi mới và đem lại giá trị thực tiễn

Cuộc đối thoại cởi mở, sâu sắc về Đổi mới - sáng tạo trong tập đầu tiên của chuỗi video podcast MB Innowave không chỉ mang dấu ấn đa chiều mà còn truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, bản lĩnh dấn thân, lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam.

Khán giả quan tâm có thể dễ dàng xem lại tập phát sóng này với những cuộc trò chuyện thú vị, chân thực giữa CEO Phạm Như Ánh và Hoa hậu Bảo Ngọc trên các nền tảng số của MB như YouTube, Facebook và TikTok.