Bị chê 'lạc hậu', 2 sàn chứng khoán lớn nhất thế giới muốn giao dịch 24/7: Nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu rủi ro lớn nhất khi càng về đêm cổ phiếu càng biến động

Mặc dù được xem là biểu tượng của thị trường tài chính hiện đại, các sàn giao dịch như New York Stock Exchange (NYSE) và Nasdaq vẫn giữ những nét truyền thống rất đậm, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh... như "ngoài chợ" với tiếng reo hò, chiếc cà vạt cổ điển và chuông báo mở, đóng cửa phiên giao dịch.

Tuy nhiên, điểm lạ nhất không phải là những tiếng chuông báo này, mà chính là sự “lạc hậu” trong cách thức giao dịch khi so sánh với các tài sản khác trên thị trường như tiền tệ, trái phiếu Mỹ hay tiền mã hóa - những tài sản giao dịch suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Thời gian giao dịch chứng khoán ở Mỹ, châu Âu hay châu Á vẫn chủ yếu gói gọn trong những giờ hành chính, được điều chỉnh theo múi giờ tương ứng, làm nhiều nhà đầu tư cảm thấy hạn chế trong một thế giới kết nối toàn cầu.

Giờ đây, sự thay đổi đang đến gần khi NYSE và Nasdaq đều đã nộp đơn xin cấp phép mở rộng thời gian giao dịch lên lần lượt 22 và 24 giờ mỗi ngày. Theo Financial Times, sàn London cũng đang cân nhắc việc này. Nasdaq đặt mục tiêu sẽ mở cửa xuyên đêm từ nửa cuối năm 2026, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong lịch sử giao dịch chứng khoán.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu các nhà đầu tư, nhà giao dịch và hệ thống hậu cần tài chính đã thực sự sẵn sàng cho một thị trường “không bao giờ ngủ” chưa?

Thực tế, không ít nền tảng giao dịch thay thế đã và đang cho phép giao dịch xuyên đêm. Robinhood, một sàn môi giới kỹ thuật số dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, từ tháng 5/2023 đã cho phép giao dịch xuyên đêm với 43 cổ phiếu phổ biến, sau đó mở rộng ra nhiều mã khác. Charles Schwab và Interactive Brokers cũng hỗ trợ giao dịch này, trong đó Schwab mới đây công bố sẽ cho phép giao dịch 1.100 chứng khoán vào ban đêm.

Đặc biệt, các nhà đầu tư tổ chức từ lâu đã có “dark pools” - các kênh giao dịch cổ phiếu ngoài sàn, hoạt động liên tục và không công khai. Các nền tảng bán lẻ thường thực hiện các giao dịch xuyên đêm của khách hàng qua những dark pools này.

Song, giao dịch xuyên đêm lại có một điểm yếu rất lớn, đó là việc xác định giá cổ phiếu có thể bị sai lệch hoặc thiếu chính xác. Đây cũng chính là lý do nhiều nhà đầu tư tổ chức ưa chuộng dark pools bởi tính riêng tư và ít chịu áp lực báo cáo hơn, giúp họ thực hiện các lệnh lớn mà không làm biến động thị trường.

Nhóm đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm sẽ biết cách đối phó với rủi ro này, nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ chịu thiệt vì giá mua bán trong khung giờ ít thanh khoản thường không tốt bằng trong giờ hành chính.

Nếu các sàn giao dịch chính thức mở cửa xuyên đêm, mức độ minh bạch sẽ được cải thiện nhưng không chắc sẽ khắc phục được điểm yếu lớn thứ hai là thanh khoản thấp vào các giờ ngoài giờ cao điểm.

Thậm chí trong giờ giao dịch bình thường, khối lượng mua bán vẫn tập trung chủ yếu vào 2 khung giờ là mở và đóng cửa - thời điểm giá cổ phiếu được xác định chính xác nhất. Thanh khoản thấp vào các khung giờ khác khiến nhà tạo lập thị trường gặp khó khăn khi phải giữ các vị thế lâu hơn, tăng rủi ro và chi phí vốn, từ đó làm chi phí giao dịch tăng cao. Điều này cũng khiến giá cổ phiếu trở nên biến động mạnh hơn khi giao dịch ban đêm.

Chưa kể đến những thách thức về mặt kỹ thuật và vận hành mà việc mở cửa 24/7 sẽ đặt ra. Hiện tại, khoảng thời gian thị trường nghỉ ngơi được dành cho các công việc hậu giao dịch như thanh toán, định giá, xử lý sai sót…

Khi thị trường giao dịch liên tục, các quy trình này sẽ phải được tối ưu để vận hành liên tục, đồng thời đòi hỏi đội ngũ giao dịch cũng phải hoạt động 24/7, gây áp lực lớn về sức khỏe và hiệu suất làm việc.

