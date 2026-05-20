Ăn lành mạnh vẫn tăng cân? Coi chừng 5 món hút dầu này

Không ít người cho rằng, chỉ cần hạn chế trà sữa, đồ chiên rán hay thức ăn nhanh là có thể yên tâm giữ dáng. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều món ăn xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm gia đình lại là “ổ chứa dầu” đúng nghĩa.

Đây cũng là lí do khiến nhiều người ăn khá lành mạnh nhưng cân nặng vẫn tăng đều, mỡ bụng khó giảm dù không ăn quá nhiều thịt hay đồ ngọt.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, lượng dầu ăn phù hợp cho người trưởng thành chỉ khoảng 25 - 30g/ngày. Tuy nhiên, nhiều món ăn có thể hấp thụ lượng dầu lớn gấp nhiều lần tưởng tượng trong quá trình chế biến.

Trên báo Thanh Niên, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, việc tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ trong thời gian dài làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch. Đặc biệt, nhiều loại rau củ nếu chế biến sai cách có thể trở thành “bom calo” mà người ăn không hề nhận ra.

1. Trứng bác - món quen thuộc nhưng cực dễ ngậm dầu

Món trứng bác quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày của mọi gia đình

Trứng vốn giàu dinh dưỡng, chứa protein chất lượng cao và nhiều vitamin cần thiết. Tuy nhiên, khi chế biến theo kiểu chiên hoặc bác, lượng dầu hấp thụ có thể tăng mạnh.

Trong quá trình đánh trứng, rất nhiều bọt khí được tạo ra. Khi gặp nhiệt độ cao, dầu dễ len vào các khoảng rỗng này, khiến món ăn béo hơn đáng kể.

Nhiều người còn có thói quen cho thêm dầu hoặc bơ để trứng mềm và thơm hơn, vô tình khiến lượng calo tăng gấp nhiều lần so với trứng luộc hay hấp.

2. Rau lá xanh - càng bóng mỡ càng “nguy hiểm”

Rau xanh luôn được xem là biểu tượng của ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, các món rau xào lại là câu chuyện khác.

Dầu không thấm sâu vào rau nhưng bám rất mạnh trên bề mặt lá. Đó là lí do nhiều đĩa rau xào nhìn ít dầu nhưng thực tế lại chứa lượng chất béo khá cao.

Đặc biệt với các món rau xào tỏi, rau xào kiểu nhà hàng hoặc quán cơm, đầu bếp thường dùng lượng dầu lớn để món ăn bóng đẹp và thơm hơn.

3. Khoai tây, khoai lang - càng chiên càng dễ thành “bom calo”

Các thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang hay khoai mỡ thường được nhiều người lựa chọn khi giảm cân.

Tuy nhiên, nếu đem chiên hoặc xào nhiều dầu, lượng calo sẽ tăng mạnh. Đây cũng là lí do khoai tây chiên luôn nằm trong nhóm món dễ gây tăng cân nhất.

Khi nấu bằng dầu, tinh bột dễ hút chất béo và khiến món ăn trở nên “nặng năng lượng” hơn nhiều so với hấp hoặc luộc.

4. Cà tím - “vua hút dầu” ít ai ngờ tới

Một đĩa cà tím xào (khoảng 200g - 250g) thường chứa từ 300 đến 450 calo

Cà tím được xem là một trong những thực phẩm hút dầu mạnh nhất. Loại quả này có cấu trúc xốp với nhiều khoảng rỗng bên trong. Khi gặp nhiệt độ cao, nước trong cà tím bốc hơi nhanh, tạo khoảng trống để dầu thấm sâu vào bên trong.

Đó là lí do một đĩa cà tím xào có thể chứa lượng dầu nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Không ít người ăn cà tím thường xuyên vì nghĩ ít calo nhưng cân nặng vẫn tăng là vì vậy.

Cà tím sống vốn rất ít calo (chỉ khoảng 25 calo/100g). Để giảm lượng calo khi xào, bạn hãy cắt nhỏ cà tím, ngâm nước muối rồi đem luộc hoặc hấp sơ trước khi xào nhanh với một chút dầu ăn (hoặc dùng nồi chiên không dầu). Cách này giúp cà chín mềm mà không hút quá nhiều dầu mỡ.

5. Các món khô cay, lẩu khô - “ổ chứa dầu” thực sự

Những món như cải thảo khô cay, súp lơ khô cay hay lẩu khô thường hấp dẫn nhờ vị đậm đà và lớp gia vị bóng mỡ.

Tuy nhiên, phần lớn nguyên liệu đều phải chiên sơ trước khi chế biến. Sau đó món ăn tiếp tục được đun nóng liên tục khiến thực phẩm hút thêm rất nhiều dầu.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng các món khô cay đôi khi còn nhiều dầu hơn cả lẩu thông thường.

Có thể dùng 1 số gia vị đi kèm để tăng hương vị thay vì dầu mỡ

Làm sao để giảm lượng dầu hấp thụ khi nấu ăn?

- Ưu tiên hấp, luộc hoặc chần sơ rau củ trước khi xào

- Sử dụng chảo chống dính để giảm lượng dầu cần dùng

- Hạn chế chiên ngập dầu

- Dùng các gia vị tự nhiên như tiêu, gừng, chanh, giấm để tăng hương vị thay vì thêm nhiều dầu mỡ

- Tránh các loại sốt béo như mayonnaise hoặc sốt kem khi ăn salad

Quan trọng nhất, ăn “healthy” không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách chế biến. Một món rau hay cà tím hoàn toàn có thể trở thành “thủ phạm tăng cân” nếu được nấu với quá nhiều dầu mà người ăn không hề nhận ra.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn quá nhiều dầu mà không biết:

- Dễ tăng cân dù ăn không quá nhiều

- Hay đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn

- Da tiết dầu mạnh hơn

- Mỡ bụng tích tụ nhanh

- Thường xuyên cảm thấy uể oải sau khi ăn

Nếu các dấu hiệu này xuất hiện liên tục, rất có thể lượng dầu trong khẩu phần hàng ngày đã vượt mức cần thiết.

Đó là lí do ngày càng nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng ăn uống lành mạnh không chỉ phụ thuộc vào thực phẩm, mà còn nằm ở cách chế biến và tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày.

Nói cách khác, đôi khi thủ phạm khiến cân nặng tăng không phải đồ ngọt hay trà sữa, mà chính là những món ăn “tưởng vô hại” xuất hiện hàng ngày trong bữa cơm gia đình.