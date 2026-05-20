"Ăn đậu vào mùa hè tốt hơn ăn thịt": 3 món ngon từ các loại đậu giàu canxi và kali, giúp thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ tim mạch

Dân gian có câu "Vào mùa hè, ăn đậu (các loại đỗ) tốt hơn ăn thịt" vì thực phẩm họ đậu cung cấp nguồn đạm thực vật dễ tiêu hóa, chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và có tính mát. Điều này giúp giảm tải cho hệ tiêu hóa, hạn chế sinh nhiệt trong cơ thể và ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, nóng trong ngày nắng nóng. Trong khi đó các loại thịt (đặc biệt là thịt đỏ) chứa nhiều protein phức tạp và chất béo bão hòa, khiến cơ thể mất nhiều thời gian tiêu hóa và sinh nhiệt cao.

Nhiều loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu nành... có tính mát, giúp lợi tiểu, giải nhiệt, hỗ trợ phòng ngừa say nắng và mụn nhọt hiệu quả trong ngày hè oi bức. Các loại đậu cũng giàu chất xơ nên giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa chứng táo bón hay gặp trong thời tiết nắng nóng.

Bên cạnh đó các loại đậu cũng là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào, đặc biệt là vitamin nhóm B, giúp chuyển hóa năng lượng, giảm mệt mỏi do mất nước. Chúng cũng giàu kali, magie giúp cân bằng điện giải khi đổ mồ hôi nhiều.

Dưới đây chúng ta hãy cùng tham khảo 3 công thức món ăn từ các loại đậu để củng cố sức khoẻ nhé!

1. Chè sago đậu xanh

Đậu xanh vốn là loại nguyên liệu quen thuộc, không thể thiếu trong ẩm thực Việt. Theo Đông y, đậu xanh vị ngọt, tính mát, vào tâm, vị. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải thử, lợi thủy, chỉ khái, thanh can minh mục, giải nhiệt độc dược. Bên cạnh đó, đậu xanh rất giàu kali, chất xơ, vitamin B6 và vitamin C nhiều hơn bất kỳ loại đậu nào khác. Đậu xanh cũng chứa các chất kháng viêm và vitamin B phức hợp có tác dụng tăng cường sức khỏe mạch máu. Đậu xanh sử dụng sự kết hợp đặc biệt của các chất dinh dưỡng này để giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim nhờ làm giảm mức triglyceride và cholesterol xấu nên có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Nguyên liệu: 50g sago (bột báng), 100g đậu xanh, lượng đường phèn tuỳ khẩu vị, sữa tươi, nước cốt dừa (tuỳ thích).

Cách nấu chè sago đậu xanh

Bước 1: Rửa sạch đậu xanh sau đó cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, thêm 2 lát chanh rồi đun sôi. Việc cho chanh vào đun sôi cùng đậu xanh sẽ giúp chúng không bị oxy hóa, giữ được màu sắc đẹp mắt. Trong một nồi khác, đun sôi nước rồi cho bột báng vào, nấu trong khoảng 20 phút. Sau đó đậy nắp ủ khoảng 10-15 phút cho đến khi trong suốt thì vớt ra, thả vào tô nước lạnh. Vớt ra, để riêng dùng sau. Đun đậu xanh đến khi mềm nhừ thì thêm đường phèn, nấu cho tan hoàn toàn.

Bước 2: Sau đó tắt bếp, thêm bột báng vào. Tiếp đó rót sữa tươi, khuấy đều là có thể cho ra bát thưởng thức. Khi ăn bạn có thể thêm nước cốt dừa, dừa khô để tăng hương vị.

2. Chè đậu đen lê

Đậu đen là loại ngũ cốc quen thuộc với hầu hết chúng ta. Theo Đông y, Đúng đậu đen có vị ngọt, tính hàn tự nhiên nên là loại thực phẩm tuyệt vời giúp thanh nhiệt, giải độc gan và làm mát cơ thể, rất thích hợp dùng trong mùa hè để giảm triệu chứng bứt rứt do thời tiết nắng nóng. Theo y học hiện đại, trong hạt đậu đen có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật, protein, kali, chất xơ, vitamin B6 và folate. Những chất dinh dưỡng này rất tốt cho sức khoẻ, có thể làm giảm cholesterol. Hàm lượng chất xơ cao và ít chất béo giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nguyên liệu: Nửa bát đậu đen, 1 quả lê, lượng đường nâu vừa phải.

Cách nấu chè đậu đen lê

3. Đậu nành xào thịt gà

Đậu nành vốn là loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein thực vật. Đã có nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy công dụng của đậu nành giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu - nguyên nhân gây ra các bệnh lý về tim mạch.

Đậu nành có hàm lượng protein cao và ít chất béo bão hòa. Nó cũng là loại nguyên liệu thực phẩm chứa hàm lượng chất xơ lớn cũng như các acid béo omega-3 tương tự có trong cá. Các sản phẩm sữa đậu nành cũng được phát hiện là giúp giảm cholesterol LDL, ngoài ra còn không chứa cholesterol tốt cho sức khỏe tim mạch.

Hôm nay chúng ta hãy dùng đậu nành kết hợp với thịt gà để làm nên món ăn ngon miệng, tốt cho sức khoẻ.

Nguyên liệu: 1 phần má đùi gà (có thể bỏ da hoặc giữ nguyên), 300g đậu nành tươi (đậu nành edamame), 1 thìa canh tinh bột bắp, dầu ăn, vài lát gừng, 3 tép tỏi cắt lát, 2 thìa canh nước tương, ớt (tuỳ thích).

Cách làm món đậu nành xào thịt gà

Trên đây là 3 món ăn từ các loại đậu với cách nấu đơn giản lại ngon đồng thời rất giàu canxi và kali, giúp gia đình bạn khoẻ mạnh, cơ thể được thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ tim mạch