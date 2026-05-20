Nam giáo viên 38 tuổi đột ngột gục xuống ngưng tim sau bữa cơm gia đình, hình ảnh người cha già tóc bạc bật khóc khiến bác sĩ trăn trở

Ngày 20/5, BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), chia sẻ một trường hợp cấp cứu ngưng tuần hoàn ngoại viện vô cùng đau lòng. Nạn nhân là một nam giáo viên (sinh năm 1988, 38 tuổi), vừa lập gia đình và chưa có con.

Theo thông tin ban đầu, trong một đợt khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan trước đó, nam giáo viên này đã được phát hiện bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, do nghĩ mình còn trẻ, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện khó chịu nào nên anh chủ quan không tiến hành điều trị hay theo dõi y khoa.

Chiều hôm trước, sau khi dùng bữa cơm cùng gia đình, nam giáo viên than mệt rồi ra trước hiên nhà ngồi nghỉ. Chỉ vài phút sau, anh bất ngờ gục xuống, rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở. Dù các bác sĩ đã lập tức có mặt và nỗ lực hồi sức tim phổi tích cực, nhưng "thời gian vàng" đã trôi qua, bệnh nhân đã tử vong.

"Ám ảnh nhất là hình ảnh người cha già đầu bạc trắng bật khóc, luôn muốn ở bên cạnh thi thể con trai mình để làm gì đó, như cảm nhận được đây là lần cuối cùng", BS Tuệ xót xa chia sẻ.

Tăng huyết áp: Căn bệnh "sát thủ" đang trẻ hóa

"Tăng huyết áp không đau, không khó chịu rõ ràng… nhưng có thể cướp đi một mạng người rất nhanh. Xin đừng xem thường huyết áp cao chỉ vì mình còn trẻ", BS Nguyễn Thắng Nhật Tuệ nhấn mạnh.

Có thể nói, câu chuyện đau lòng trên là một lời cảnh báo tàn nhẫn đối với những người trẻ tuổi đang có tâm lý chủ quan trước căn bệnh tăng huyết áp. Thực tế lâm sàng cho thấy, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ do áp lực cuộc sống, chế độ ăn uống nhiều muối, dầu mỡ, lười vận động và lạm dụng chất kích thích.

Tăng huyết áp được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" chính vì đặc tính diễn tiến cực kỳ âm thầm. Ở giai đoạn đầu, bệnh gần như không gây đau đớn hay triệu chứng rõ rệt, khiến người bệnh chủ quan nghĩ mình khỏe mạnh. Tuy nhiên, áp lực máu cao liên tục sẽ âm thầm phá hủy thành mạch, dẫn đến các biến cố cấp tính như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim hoặc vỡ phình động mạch chủ, cướp đi sinh mạng người bệnh chỉ trong tích tắc.

Cần làm gì để bảo vệ mạng sống trước bệnh tăng huyết áp?

Để tránh những hệ lụy đau lòng, người dân, đặc biệt là người trẻ tuổi, cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Không chủ quan với chỉ số huyết áp: Khi khám sức khỏe định kỳ, nếu ghi nhận chỉ số huyết áp từ 140/90mmHg trở lên, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và tư vấn kịp thời.

- Tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị: Tăng huyết áp là bệnh lý mạn tính cần quản lý lâu dài. Người bệnh phải uống thuốc đều đặn hàng ngày theo chỉ định của bác sĩ; tuyệt đối không tự ý giảm liều hoặc ngưng thuốc ngay cả khi thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

- Chủ động thay đổi lối sống:

Thiết lập chế độ ăn giảm muối, hạn chế dầu mỡ và thức ăn chế biến sẵn.

Hạn chế tối đa rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích.

Duy trì thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày; kiểm soát tốt cân nặng và học cách quản lý căng thẳng (stress) trong công việc.