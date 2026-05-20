4 điều cần tránh khi ăn xoài: Làm đủ giúp giảm đường huyết và mỡ máu

Mùa hè là thời điểm nhiều loại xoài chín rộ khắp cả nước. Nhưng ăn xoài thế nào để có lợi cho chuyển hóa lại là điều không phải ai cũng biết.

Ăn xoài đúng cách giúp giảm đường huyết và mỡ máu

Nhiều người lo ngại xoài ngọt nên dễ làm tăng đường huyết, đặc biệt với người thừa cân, béo phì hoặc có vấn đề chuyển hóa. Tuy nhiên, chia sẻ trên tờ China Times, TS.BS Zhang Jiaming, Trưởng khoa Di truyền, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, ăn xoài đúng cách có thể mang lại những lợi ích đáng chú ý cho đường huyết và mỡ máu. Điều này cũng đã được một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí Life chứng minh.

Ăn xoài đúng cách giúp giảm đường huyết và mỡ máu.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học cho một nhóm người thừa cân hoặc béo phì ăn một lượng xoài tươi cố định tương đương 100 calo mỗi ngày. Sau 12 tuần, đường huyết của nhóm tham gia giảm rõ rệt. Các chỉ số khác cũng cho thấy xoài có thể hỗ trợ cải thiện mỡ máu và bảo vệ lớp tế bào lót bên trong mạch máu.

Theo TS Zhang, điểm mấu chốt có thể nằm ở mangiferin, một hoạt chất thực vật có trong vỏ, lá, hạt và phần thịt của quả xoài. Hoạt chất này được cho là có tiềm năng chống oxy hóa, kháng viêm, hỗ trợ điều hòa mỡ máu và chuyển hóa đường huyết.

Ông cho biết, mangiferin có tác dụng cải thiện mỡ máu, bao gồm giảm triglyceride, cholesterol LDL (cholesterol “xấu”), cholesterol toàn phần và tăng cholesterol HDL (cholesterol “tốt”). TS Zhang cũng lưu ý, nhiều người cho rằng mỡ máu cao chỉ do ăn quá nhiều chất béo, trong khi trên thực tế, tình trạng này thường liên quan đến các yếu tố chuyển hóa như kháng insulin.

4 điều cần tránh khi ăn xoài

Tuy nhiên, xoài dù tốt vẫn không nên ăn tùy tiện. Nếu ăn quá nhiều hoặc ăn sai thời điểm, loại quả này có thể trở thành gánh nặng cho chuyển hóa. Dưới đây là 4 điều cần tránh khi ăn xoài mà mọi người cần lưu ý.

1. Xay xoài thành nước ép

Sinh tố xoài.

Theo khuyến nghị của TS Zhang, nguyên tắc đầu tiên là nên ăn xoài ở dạng quả tươi nguyên miếng, không nên xay thành nước ép. Khi ăn cả miếng, cơ thể tiếp nhận thực phẩm theo cách tự nhiên hơn, đồng thời giúp người ăn kiểm soát lượng dùng tốt hơn.

Ngược lại, khi xay hoặc ép, nhiều người dễ uống nhiều hơn lượng cần thiết mà không nhận ra. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người đang theo dõi đường huyết hoặc cân nặng.

2. Ăn quá nhiều trong một lần

Xoài vẫn là loại quả có vị ngọt, vì vậy khẩu phần là yếu tố quan trọng. TS Zhang khuyến nghị nên bắt đầu từ vài miếng nhỏ thay vì ăn nhiều ngay từ đầu.

Nghiên cứu được ông nhắc đến sử dụng mức 100 calo từ xoài tươi mỗi ngày, không phải ăn tùy ý. Theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Mỹ, mức calo này tương đương khoảng 167g xoài tươi.

Vì vậy, người muốn bổ sung xoài vào chế độ ăn nên chú ý lượng vừa phải, nhất là khi cơ thể đã có vấn đề về đường huyết, mỡ máu hoặc thừa cân.

3. Ăn quá nhiều xoài sau bữa ăn no

Một món tráng miệng từ xoài.

Một sai lầm phổ biến là ăn xoài như món tráng miệng sau khi đã dùng bữa no. Theo TS Zhang, nếu bữa ăn đã có nhiều tinh bột và chất béo, việc ăn thêm một đĩa xoài lớn sau đó sẽ khiến gánh nặng chuyển hóa tăng lên.

Cách ăn này không phù hợp với mục tiêu kiểm soát đường huyết và mỡ máu. Nếu muốn ăn xoài, nên tính xoài như một phần của khẩu phần trong ngày, thay vì cộng thêm sau bữa ăn đã quá nhiều năng lượng.

4. Ăn vào thời điểm ít vận động

TS Zhang khuyên nên sắp xếp thời điểm ăn xoài vào ban ngày, khi mức độ hoạt động cao hơn. Sau khi ăn, có thể đi bộ nhẹ để hỗ trợ quá trình chuyển hóa.

Nếu sau khi ăn xoài xuất hiện cảm giác buồn ngủ, khát nước, đầy bụng hoặc đường huyết tăng vọt, đó có thể là dấu hiệu cho thấy lượng xoài đã vượt quá mức phù hợp với cơ thể.

Nguồn: China Times