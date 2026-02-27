Ăn hai tép tỏi mỗi sáng có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Indianexpress cho biết, theo tiến sĩ Anjali Tiwari, bác sĩ dinh dưỡng tại Bệnh viện Apollo Spectra (Kanpur, Ấn Độ), việc ăn hai tép tỏi mỗi sáng có thể là bổ sung đáng giá cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Tỏi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như allicin, lưu huỳnh và chất chống oxy hóa, giúp mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tiến sĩ Tiwari cho biết, tiêu thụ tỏi thường xuyên được chứng minh là giúp ý cho sức khỏe bao gồm:

- Giảm cholesterol và triglyceride.

- Cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ ngăn ngừa tích tụ mảng bám trong động mạch.

- Điều hòa huyết áp thông qua tác dụng giãn mạch.

- Tăng cường miễn dịch nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên.

- Giải độc cơ thể, hỗ trợ chức năng gan: Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi kích thích gan hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ quá trình thải độc và bảo vệ gan.

- Giảm viêm và phòng ngừa các bệnh mãn tính như ung thư hay thoái hóa thần kinh: Tỏi giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Mỗi sáng ăn 2 tép tỏi sống rất tốt cho sức khoẻ

Tiến sĩ Anjali Tiwari cũng nhấn mạnh vai trò của allicin, một hoạt chất mạnh có trong tỏi, giúp mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đóng vai trò như một loại kháng sinh tự nhiên, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa ung thư.

Lưu ý khi ăn tỏi sống

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Times of India cho biết, không ăn quá 2 tép tỏi khi bụng đói và nếu bạn cảm thấy muốn nôn, buồn nôn và táo bón thì nên tránh ăn tỏi vào buổi sáng.

Phụ nữ có thai, trẻ em, người bị rối loạn chảy máu, tiểu đường, huyết áp thấp và phụ nữ đang cho con bú không nên thử phương pháp điều trị tại nhà này.