Một phụ nữ giảm được 10kg nhưng lại bị hói đầu: Bác sĩ tiết lộ 4 nguyên nhân chính không ai ngờ

Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết tình trạng rụng tóc do giảm cân. Bác sĩ da liễu Ko Bo-huan cảnh báo rằng các phương pháp giảm cân không đúng cách có thể khiến tóc rụng nhanh hơn cả quá trình giảm cân, thậm chí có thể gây tổn thương vĩnh viễn.

Bác sĩ Ko Po-huan cho biết, khi các phương pháp giảm cân không hiệu quả, hậu quả của sự mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ thường biểu hiện đầu tiên ở mái tóc. Ông quan sát thấy tại phòng khám của mình rằng một số bệnh nhân, dù đã giảm được 10kg, nhưng trông già hơn đến 10 tuổi khi soi gương và bị giảm đáng kể lượng tóc. Bác sĩ nhấn mạnh rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Các bác sĩ chỉ ra rằng nguyên nhân chính gây rụng tóc là do một số nguyên nhân sau đây:

1. Đầu tiên là thiếu protein

Nhiều người ăn kiêng lầm tưởng rằng họ có thể giảm cân chỉ bằng cách ăn rau và trái cây luộc, và họ hoàn toàn không dám ăn thịt. Bác sĩ Ko Bo-huan giải thích rằng thành phần chính của tóc là keratin, một loại protein. Khi thiếu hụt protein nghiêm trọng, cơ thể sẽ ưu tiên cung cấp cho các cơ quan quan trọng như tim và gan, và các mô không thiết yếu như tóc sẽ bị ảnh hưởng trước, dẫn đến tóc mỏng hơn, dễ gãy hơn và không thể mọc bình thường.

2. Vấn đề thứ hai là thiếu máu do thiếu sắt

Phụ nữ vốn đã có nguy cơ cao bị thiếu sắt do mất sắt trong kỳ kinh nguyệt, và nếu họ tiếp tục tránh ăn thịt đỏ và nội tạng, lượng sắt hấp thụ sẽ gần như bằng không.

Ko Bo-huan giải thích rằng sắt là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất hemoglobin, chất chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đến toàn bộ cơ thể, bao gồm cả các nang tóc trên da đầu. Khi các nang tóc thiếu oxy, chúng sẽ bắt đầu co lại, tóc sẽ trở nên mỏng hơn và cuối cùng rụng đi.

3. Chế độ ăn cực ít calo là yếu tố nguy cơ thứ ba

Theo Ko Bo-huan, nhiều người tin rằng chỉ tiêu thụ 800 calo mỗi ngày có thể dẫn đến giảm cân nhanh chóng, nhưng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Khi lượng calo quá thấp, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thiếu chất dinh dưỡng, làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản để tiết kiệm năng lượng.

Lúc này, tất cả các chức năng không thiết yếu đều bị ngừng lại, bao gồm cả sự phát triển của tóc, móng tay, và thậm chí cả kinh nguyệt cũng có thể ngừng lại.

4. Sai lầm thứ tư là thiếu hụt chất dinh dưỡng

Những người chỉ ăn một loại thực phẩm duy nhất, chẳng hạn như những người ăn kiêng trái cây hoặc ăn kiêng bằng các bữa ăn thay thế, dễ mắc phải tình trạng này nhất. Ko Bo-huan đưa ra các ví dụ: thiếu hụt vitamin B7, biotin và B12 có thể dẫn đến tóc giòn và dễ gãy. Kẽm chịu trách nhiệm điều hòa hormone và thúc đẩy sự phân chia tế bào, sự thiếu hụt có thể khiến sự phát triển của tóc bị đình trệ.

Vitamin D ảnh hưởng đến chu kỳ nang tóc, và sự thiếu hụt có thể làm tăng nguy cơ rụng tóc; Omega-3 duy trì sức khỏe da đầu và sự thiếu hụt có thể gây viêm da đầu và chất lượng tóc kém.

Bác sĩ Ko Bo-huan nhấn mạnh rằng rụng tóc thường là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng về sự mất cân bằng chức năng cơ thể. Khi tóc bắt đầu rụng với số lượng lớn, điều đó cho thấy những vấn đề nghiêm trọng về tình trạng dinh dưỡng, cân bằng nội tiết tố và chức năng trao đổi chất.

Các bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng để giảm cân một cách đẹp mắt, cần áp dụng các phương pháp đúng đắn, bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, giảm cân vừa phải và bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu, để tránh hối tiếc vì bị hói đầu suốt đời do giảm cân không đúng cách tạm thời.