Thêm thứ này vào cốc nước ấm sẽ thành "thuốc giảm cân" tự nhiên, giúp "gỡ" mỡ thừa sau chuỗi ngày bánh chưng, xôi gấc

Sau Tết, chị em nào cũng phải đối mặt với "cơn ác mộng" mang tên tăng cân không phanh. Vì trong những ngày nghỉ lễ, lịch sinh hoạt của chúng ta bị đảo lộn quá nhiều: Thức khuya hơn, ăn nhiều đồ ngọt hơn, ăn nhiều tinh bột như bánh chưng, xôi gấc... nhưng lại dành rất ít thời gian để tập thể dục.

Lúc này, chắc hẳn chị em nào cũng mong muốn tìm kiếm một phương pháp tuyệt vời để giảm cân. Bạn có biết rằng, nước lọc cũng có thể là một loại "thuốc giảm cân" tự nhiên? Theo chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski-Wade nói trên tờ Prevention: "Uống đủ nước hàng ngày có thể thúc đẩy quá trình hydrat.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Chẩn đoán và Lâm sàng (Hoa Kỳ), cho thấy uống nhiều nước làm tăng quá trình sinh nhiệt, làm giảm trọng lượng cơ thể và chỉ số khối cơ thể ở những người thừa cân.

Ngoài uống nước lọc đơn thuần, bạn có thể thêm một thứ sau đây vào cốc nước ấm để tăng hương vị và đẩy mạnh hiệu quả giảm cân.hóa, giúp thúc đẩy năng lượng và tâm trạng được cải thiện. Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn có thể giúp bạn thúc đẩy kiểm soát khẩu phần và có thể giảm cân". Đó là nước ấm + gừng.

Không phải "thần dược", nhưng là cú hích cho trao đổi chất

Gừng chứa các hoạt chất sinh học như gingerol và shogaol – những hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng. Các nghiên cứu cho thấy những hoạt chất này có khả năng kích thích sinh nhiệt, tức là làm cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn để tạo nhiệt.

Khi pha cùng nước ấm, hiệu ứng sinh nhiệt được tăng cường. Uống vào buổi sáng giúp cơ thể "khởi động" hệ trao đổi chất sau một đêm dài nghỉ ngơi. Với những người vừa trải qua giai đoạn ăn uống dư thừa năng lượng, sự kích hoạt nhẹ này hỗ trợ quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn, thay vì tiếp tục tích trữ.

Giảm đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn nhiều đồ nếp

Bánh chưng và xôi gấc giàu tinh bột nếp - loại dễ gây chậm tiêu nếu ăn quá nhiều. Cảm giác đầy hơi, nặng bụng sau Tết không chỉ khiến cơ thể khó chịu mà còn làm giảm vận động, gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình đốt mỡ.

Gừng từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa. Khi uống nước gừng ấm, dạ dày được kích thích tiết dịch tiêu hóa tốt hơn, nhu động ruột cải thiện, hiện tượng co thắt và ợ hơi giảm bớt. Hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru giúp cơ thể xử lý thức ăn hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng tích tụ năng lượng dư thừa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết - yếu tố then chốt trong giảm mỡ

Sau chuỗi ngày nhiều mứt ngọt, nước ngọt và tinh bột, đường huyết thường dao động mạnh. Khi đường huyết tăng cao liên tục, cơ thể có xu hướng chuyển phần dư thừa thành mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ ổn định đường huyết. Khi mức đường trong máu ít biến động hơn, cơ thể giảm xu hướng tích mỡ. Điều này đặc biệt quan trọng với người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa, tiền tiểu đường hoặc béo bụng.

Giảm cảm giác phù, nặng nề sau khi ăn mặn

Thực phẩm ngày Tết thường đậm vị, nhiều muối. Lượng natri cao khiến cơ thể giữ nước, tạo cảm giác mặt và bụng hơi phù, cân nặng tăng nhẹ dù chưa chắc đã tăng mỡ thực sự.

Nước ấm giúp tăng tuần hoàn, còn gừng hỗ trợ lưu thông máu và kích thích nhẹ hoạt động bài tiết. Nhờ đó, cơ thể có thể đào thải lượng nước dư thừa tốt hơn, giúp giảm cảm giác nặng nề, ì ạch sau những ngày ăn uống "thả phanh".

Uống thế nào cho đúng?

Để đạt hiệu quả hỗ trợ chuyển hóa, cách dùng rất đơn giản:

- 3-5 lát gừng tươi, đập nhẹ

- Hãm với 250-300ml nước ấm khoảng 40-50°C

- Uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc trước bữa ăn 20-30 phút

- Nên uống từng ngụm nhỏ, không pha quá đặc và không dùng quá 1–2 cốc/ngày. Việc lạm dụng có thể gây nóng trong hoặc kích ứng dạ dày.

Không phải ai cũng nên lạm dụng

Dù là thức uống tự nhiên, nước gừng không phù hợp với người viêm loét dạ dày nặng, người dễ nóng trong, nổi mụn nhiều hoặc đang sốt cao. Với phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh lý mạn tính, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Quan trọng hơn, nước gừng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Muốn "đánh bay" mỡ thừa sau Tết, cần kết hợp ăn uống cân đối, giảm tinh bột nếp, tăng rau xanh và protein nạc, đồng thời duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chế độ khắt khe. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ – như thêm vài lát gừng vào cốc nước ấm mỗi sáng - cũng đủ giúp cơ thể khởi động lại nhịp chuyển hóa, từng bước lấy lại vóc dáng sau chuỗi ngày bánh chưng, xôi gấc.