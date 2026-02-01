Nghiên cứu Mỹ: "Bỏ loại đường này” 9 ngày giúp giảm mỡ gan, sau 2 tuần cơ thể xuất hiện 3 thay đổi rõ rệt

Tin vui là chỉ cần cắt giảm đúng loại đường trong thời gian ngắn, cơ thể đã bắt đầu thay đổi.

“Thủ phạm” không phải mọi loại đường

Bác sĩ Đới Hiểu Phù, Giám đốc Phòng khám Văn Tân (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết “kiêng đường” không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi nguồn đường. Đường tự nhiên có trong trái cây đi kèm chất xơ và các hợp chất thực vật, được cơ thể xử lý khác với đường bổ sung nên thường không nằm trong nhóm cần loại bỏ tuyệt đối.

Điều cần hạn chế là đường thêm vào thực phẩm, đặc biệt trong trà sữa, nước ép đóng chai, bánh kẹo, ngũ cốc ăn sáng và các sản phẩm chế biến sẵn. Trên nhãn thực phẩm, các thành phần như siro bắp giàu fructose HFCS tức high fructose corn syrup, đường mía, siro fructose… đều thuộc nhóm đường bổ sung.

Chỉ 9 ngày đã thấy gan “nhẹ gánh”

Dẫn lại nghiên cứu của Đại học California tại San Francisco, Hoa Kỳ, bác sĩ Đới cho biết các nhà khoa học đã theo dõi 43 trẻ béo phì mắc hội chứng chuyển hóa. Nhóm nghiên cứu giữ nguyên tổng lượng calo nạp vào nhưng loại bỏ nguồn fructose trong khẩu phần ăn.

Sau 9 ngày, các chỉ số đường huyết lúc đói, insulin, mỡ gan và huyết áp đều giảm đáng kể. Điều này cho thấy ngay cả khi tổng năng lượng không thay đổi, việc giảm đường bổ sung vẫn giúp cải thiện gánh nặng chuyển hóa, đặc biệt là tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu. Dù nghiên cứu thực hiện trên trẻ em, cơ chế giảm kích thích insulin và giảm tích tụ mỡ ở gan cũng có ý nghĩa với người trưởng thành.

Sau 2 tuần, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi

Theo kinh nghiệm lâm sàng, khi giảm đường trong khoảng 2 tuần, nhiều người ghi nhận những chuyển biến rõ rệt.

- Tinh thần tỉnh táo hơn. Tình trạng buồn ngủ sau ăn giảm do đường huyết không còn tăng vọt rồi tụt nhanh.

- Cảm giác thèm ăn ổn định hơn. Độ nhạy insulin cải thiện giúp cảm giác no kéo dài, hạn chế việc liên tục muốn ăn vặt.

- Thay đổi về da và giấc ngủ. Da bớt tiết dầu, tình trạng đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa có thể cải thiện, chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Không cần cắt đột ngột

Các chuyên gia khuyến nghị không nên “cai” đường một cách cực đoan ngay lập tức. Phương pháp giảm dần sẽ dễ duy trì hơn. Có thể bắt đầu bằng việc ghi lại lượng đồ uống có đường mỗi ngày, sau đó điều chỉnh từ mức nhiều đường xuống ít đường rồi không đường. Khi vị giác dần quen với độ ngọt tự nhiên, nhu cầu tiêu thụ đường cũng giảm theo.

Điều cốt lõi không phải là loại bỏ hoàn toàn mọi loại đường, mà là giảm tối đa đường bổ sung trong thực phẩm chế biến. Chỉ sau 2 tuần thử nghiệm, cơ thể đã có thể bắt đầu thích nghi, gan giảm áp lực chuyển hóa và phản ứng insulin hoạt động hiệu quả hơn. Duy trì thói quen này lâu dài mới là bước đi thực tế để cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

Nguồn và ảnh: Health 2.0