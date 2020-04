Album mới của BTS được dự đoán là ứng cử viên hàng đầu cho giải "Album của năm" tại Grammy 2021, cạnh tranh Justin Bieber, Lady Gaga và Halsey?

Ngày 5/4 vừa qua, Gold Derby (trang web tin tức, giải trí và dự đoán giải thưởng của Mỹ) đã đăng tải bài dự đoán giải "Album của năm" của Grammy 2021 và liệt kê BTS là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong năm tới lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Mặc dù giải Grammy thường niên lần thứ 63 còn lâu nữa mới tới, nhưng thời gian đủ điều kiện để một sản phẩm được trao giải vào năm 2021 cũng đã bắt đầu từ lâu. Thời hạn này cho "chặng đua" 2021 kéo dài từ 1/9/2019 đến 31/8/2020. Vì thế, album mới nhất của BTS là "MAP OF THE SOUL : 7" đã đủ tiêu chuẩn đề cử.



Bìa album "MAP OF THE SOUL : 7" của BTS.

Grammy có bốn hạng mục trao giải chính hàng đầu được gọi là BIG4 bao gồm "Album của năm", "Ghi âm của năm", "Bài hát của năm" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Họ đã thay đổi từ năm thành tám ứng cử viên cho mỗi hạng mục bắt đầu từ 2019 do những lời chỉ trích nhận được về sự thiếu đa dạng.

Gold Derby còn phân loại dự đoán của mình theo 3 loại ứng cử viên gồm hàng đầu, mạnh và có khả năng. "MAP OF THE SOUL : 7" được xếp ở vào mục hàng đầu và đây sẽ là một album cao có khả năng lọt vào đề cử của lễ trao giải này vào năm tới. Một số nghệ sĩ khác có trong danh sách này gồm The Weeknd, Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, Dua Lipa, Halsey, Camilia Cabello,...

BTS lần đầu tiên xuất hiện tại Grammy năm 2019 với tư cách là người công bố giải và từng được đề cử một giải "Gói thu âm xuất sắc nhất". Năm 2020, nhóm nam nhà Big Hit cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn trên sân khấu Grammy trong màn hợp tác với Lil Nas X cho "Old Town Road". Dù trên đây chỉ là dự đoán nhưng rõ ràng là một tín hiệu vô cùng đáng mừng và cơ hội dành cho BTS đang rộng mở, biết đâu được điều thần kỳ nào đó sẽ xảy ra?



BTS xuất hiện trong tiết mục "Old Town Road All-Stars" (Grammy 2020)

