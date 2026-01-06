Ai nói nghệ sĩ lớn tuổi hết thời?

Sức mạnh của sự kết hợp đúng đắn

Bằng chứng rõ nét nhất cho thấy sự đúng đắn của xu hướng này chính là thành tích tại các lễ trao giải uy tín. Năm 2025, các đề cử quan trọng thuộc về những sản phẩm mang đậm dấu ấn phối hợp giữa các thế hệ.

Điển hình là Bắc Bling với sự góp mặt của Hòa Minzy, nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry, dẫn đầu với 5 đề cử ở các hạng mục then chốt như Bài hát hiện tượng, Ca khúc của năm... Ngay sau đó là Mục Hạ Vô Nhân của SOOBIN, Binz và NSND Huỳnh Tú với 3 đề cử. Ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc có sự hiện diện của Cay (Khắc Hưng - Jimmii Nguyễn), Made in Vietnam (DTAP - NSND Thanh Hoa - Trúc Nhân - Phương Mỹ Chi).

Năm 2025 có nhiều màn kết hợp đặc sắc giữa nghệ sĩ gạo cội và dàn sao trẻ.

Thành công của các sản phẩm này không dừng lại ở số lượng đề cử. Chúng trở thành những hiện tượng viral, chinh phục các bảng xếp hạng và lượng người nghe lớn. Cay giúp Jimmii Nguyễn có MV đạt 30 triệu lượt nghe trên YouTube, đứng top đầu các nền tảng nghe nhạc thời điểm phát hành. Sự kết hợp này đã tạo nên thử nghiệm âm nhạc táo bạo, vừa vặn, giúp Jimmii Nguyễn tiếp cận hiệu quả với khán giả trẻ.

Màn trình diễn live hiếm hoi của hai nghệ sĩ vào đầu tháng 1 đã trở thành sợi dây kết nối thế hệ. Chính nhạc sĩ Khắc Hưng chia sẻ về việc muốn trực tiếp cảm ơn người anh lớn đã tin tưởng thu âm sáng tác của mình.

Các dự án này còn mang sứ mệnh lớn hơn nhờ kết nối và tôn vinh văn hóa truyền thống. Bắc Bling trở thành cú hit khó cạnh tranh, phá vỡ nhiều kỷ lục Vpop với hơn 284 triệu lượt xem phần lớn nhờ vào việc khéo léo đan xen chất liệu dân gian với âm nhạc hiện đại.

"Vua hài đất Bắc" phủ sóng mạng xã hội nhờ Bắc Bling và có mặt trong các hạng mục lễ trao giải âm nhạc năm 2025.

Sự xuất hiện đầy tự nhiên và hài hước của nghệ sĩ Xuân Hinh với vai trò hát, rap trong trang phục áo dài, khăn xếp đã trở thành điểm nhấn viral, được khán giả trẻ yêu thích. Nhiều bình luận cho rằng giọng ca của Xuân Hinh góp tới 50% sức mạnh cho ca khúc.

Nghệ sĩ chia sẻ chính sự nghiêm túc, chỉn chu trong ý tưởng quảng bá văn hóa dân tộc của Hòa Minzy và ê-kíp đã thuyết phục ông, bởi nghệ sĩ rất khó tính để chọn tác phẩm tham gia. Với Xuân Hinh, đó là nguồn động viên và sự ủng hộ dành cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát triển di sản.

Tương tự, Mục Hạ Vô Nhân của SOOBIN và Binz đã đưa chất liệu xẩm đến gần hơn với công chúng một cách tinh tế. MV được đầu tư công phu với thông điệp rõ ràng về việc trân trọng giá trị thật, nói không với AI bằng hình ảnh ẩn dụ sắc sảo.

Sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú - cha đẻ của SOOBIN - mang ý nghĩa về sự tri ân và tiếp nối. SOOBIN bày tỏ đây là cách anh hiện thực hóa ước mơ đưa âm thanh đàn bầu vào nhạc hiện đại, mở ra chương mới lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống.

Khi nghệ sĩ kỳ cựu làm mới mình

Những nghệ sĩ lớn tuổi từng gắn bó với các thể loại truyền thống hoặc dòng nhạc xưa, đối mặt với thách thức trong việc tiếp cận khán giả trẻ hay các yếu tố viral trên mạng xã hội đã có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng. Qua các dự án hợp tác, họ trở lại đường đua và tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng, nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn và công chúng.

Họ đóng vai trò như chất xúc tác tạo nên sự độc đáo, uy tín. Giọng ca nội lực và trải nghiệm của Jimmii Nguyễn đã làm mới và nâng tầm cảm xúc cho bản pop-ballad như Cay. Trong khi đó, chất giọng luyến láy đặc trưng và phong thái dân dã, hài hước của nghệ sĩ Xuân Hinh trở thành "gia vị" khác biệt, gây bão mạng xã hội cho Bắc Bling . Tất cả mang đến làn gió mới, khác biệt hoàn toàn so với các nghệ sĩ trẻ, tạo nên sự tò mò và thu hút đa dạng nhóm khán giả.

Soobin giúp NSND Huỳnh Tú bước vào đường đua tranh giải cùng các nghệ sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, sự tham gia của nhóm nghệ sĩ này thường gắn liền với thông điệp có chiều sâu về văn hóa và sự kế thừa. Đây là điều mà khán giả ngày càng trân trọng. Các sản phẩm âm nhạc từ bài hát giải trí thông thường thành câu chuyện giàu ý nghĩa hơn. Khi NSND Huỳnh Tú xuất hiện trong MV của con trai hay khi Xuân Hinh nói về việc ủng hộ các dự án văn hóa nghiêm túc, họ đang gửi gắm giá trị về sự bền vững và bản sắc.

Cuối cùng, việc hợp tác này mang lại lợi ích hai chiều. Các nghệ sĩ trẻ được tiếp thêm sự tin cậy, chiều sâu nghệ thuật và thu hút sự chú ý từ nhiều thế hệ khán giả. Ngược lại, các nghệ sĩ lớn tuổi có cơ hội làm mới hình ảnh, tiếp cận thế hệ khán giả trẻ một cách tự nhiên. Đây chính là chìa khóa giúp họ trở lại đường đua, tỏa sáng theo cách hoàn toàn mới mẻ, ý nghĩa.