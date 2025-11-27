962 triệu cho căn NOXH đầu tiên: Vợ chồng trẻ tiết lộ cách vay - cách trả để mỗi tháng đóng 8 triệu tiền gốc + lãi mà vẫn sống thoải mái

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, sở hữu một mái ấm riêng tại đô thị là mong ước vừa gần gũi, vừa nhiều thử thách. Vợ chồng Anh Thư và anh Tấn Phong tại Cần Thơ (kênh TikTok: @_donnhaxongdoiten) cũng không ngoại lệ. Sau thời gian dài tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và chờ đợi, hai vợ chồng đã chính thức đăng ký thành công và nhận căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) của mình.

Anh Thư chia sẻ: "Mình chia sẻ trên kinh nghiệm của vợ chồng mình khi mua NOXH ở Cần Thơ, còn các tỉnh thành phố lớn với lượt người đăng ký mua nhiều hơn, có lẽ có đôi chút khác biệt".

Quy trình 5 bước đăng ký và mua thành công NOXH ở Cần Thơ

Trên trang cá nhân, Anh Thư chia sẻ các bước đăng ký và mua thành công căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng. Cô chia sẻ: "Có 5 bước cơ bản mà ai cũng có thể thực hiện được"

* Bước 1: Kiểm tra điều kiện

- Phải chưa sở hữu nhà đất.

- Độc thân thu nhập 20 triệu/tháng, hai vợ chồng là 40 triệu/tháng.

* Bước 2: Liên hệ chủ đầu tư xin mẫu hồ sơ đăng ký và chuẩn bị theo hồ sơ

Anh Thư chia sẻ, bước này cũng khá phức tạp nên mọi người cần nghiên cứu kỹ và điền đầy đủ thông tin.

* Bước 3: Nộp cho chủ đầu tư, chờ xét duyệt.

* Bước 4: Nếu đủ điều kiện sẽ được gửi thông báo và chuẩn bị bốc thăm căn hộ.

* Bước 5: Thanh toán tiền đối ứng 20%

- Ký hồ sơ mua bán

- Làm hồ sơ vay bên Ngân hàng chính sách (VBSP) với mức lãi xuất ưu đãi 5.4%.

Anh Thư chia sẻ: "Ngân hàng chính sách là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ, cho hộ nghèo vay và các đối tượng chính sách khác. Vay ngân hàng chính sách hỗ trợ người thu nhập thấp nên có lãi xuất thấp hơn ngân hàng thương mại, không sợ tăng lãi, mỗi tháng trả giống nhau để dễ hoạch định.

Lãi suất tại ngân hàng chính sách thay đổi khi: 1 -Nhà nước cập nhật chính sách ưu đãi mới, 2 - Điều chỉnh theo mục tiêu an sinh xã hội, 3 - Khi có quyết định chính thức từ Chính phủ hoặc Thủ tướng. Ví dụ như trường hợp của vợ chồng mình, khi giải ngân (tháng 7/2025) vợ chồng mình được áp dụng mức lãi xuất 6.6%, nhưng đến tháng 10/2025 khi nhà nước điều chỉnh chính sách thì lãi suất giảm còn 5.4%.

Vì lãi ổn định nên khi vay mua NOXH sẽ dễ lên kế hoạch chi trả và không bị sốc lãi. Nhưng khi nộp hồ sơ vay ngân hàng chính sách sẽ lâu hơn và giải ngân chậm hơn ngân hàng thương mại".

Chi phí dịch vụ, điện nước, quy trình trả gốc + lãi khi sống tại NOXH

Vợ chồng Anh Thư và Tấn Phong đã chuyển về căn hộ NOXH được 1 tháng. Căn hộ vợ chồng cô mua rộng 57m2. Sau 1 tháng sinh hoạt, cô cũng chia sẻ thêm về chi phí điện, nước và dịch vụ tại đây.

Hiện tại hai vợ chồng cô đang vay Ngân hàng Chính sách với mức lãi suất ưu đãi 5,4%/năm. Số tiền vay gốc là 707 triệu, thời hạn 25 năm. Mỗi tháng hai vợ chồng chị trả 2,5 triệu tiền gốc, khoản gốc được đóng 6 tháng một lần, giúp hai vợ chồng dễ xoay xở dòng tiền hơn. Riêng tiền lãi thì được đóng theo tháng; kỳ thanh toán mới nhất, vợ chồng cô vừa đóng 3,3 triệu tiền lãi.

Chi phí sinh hoạt cố định cũng được tính toán khá rõ ràng. Phí quản lý căn hộ, tính theo m2 nhà với mức giá là 9.000 đồng/m2, năm đầu tiên đóng trọn gói cả năm, từ năm thứ hai trở đi sẽ đóng theo từng tháng. Phí gửi xe máy mỗi tháng 90.000đ/xe, và tiền mạng khoảng 180.000đ/tháng, một mức chi phí khá nhẹ nhàng đối với hai vợ chồng trẻ.

"Tổng cộng mỗi tháng chuẩn bị khoảng 8 triệu là đã có thể sống thoải mái. Nhiều người nghĩ NOXH rẻ và không phải lo gì, nhưng thật ra cũng cần tính kỹ để không bị hụt hẫng" - Anh Thư chia sẻ.

Hai vợ chồng chi 180 triệu thi công cải tạo căn hộ NOXH

"Có hai cách thi công: Trọn gói và từng phần. Thi công từng phần có thể rẻ hơn nhưng lại phải sửa nhiều, phát sinh thêm chi phí và quan trọng là bạn phải có thời gian. Trong khi thi công trọn gói thì có bản thiết kế rõ ràng, được báo giá trước, hạn chế phát sinh chi phí, phù hợp với gia đình bận rộn như vợ chồng mình" - Anh Thư chia sẻ.

Tuy nhiên có 3 lưu ý quan trọng khi chọn đơn vị thi công trọn gói:

- Xem hợp đồng chi tiết, liệt kê rõ vật liệu thương hiệu, màu sắc và kích thước, càng chi tiết càng tốt.

- Yêu cầu bản vẽ kích thước và bản vẽ 3D, hợp ý mới làm, không hợp thì chỉnh kỹ trước khi thi công.

- Chọn đơn vị thi công có xưởng riêng hoặc có công trình thực tế để tham khảo, như vậy cũng có thể giảm bớt chi phí thi công.

Anh Thư chia sẻ, hai vợ chồng cô chi 180 triệu để thi công nội thất trong nhà, mức chi phí này chưa tính đồ điện tử. "Nếu chưa có kinh nghiệm hay không có nhiều thời gian, nhưng muốn căn hộ đồng bộ đẹp ngay từ đầu thi trọn gói vẫn là lựa chọn an toàn nhất".

Nguồn: NVCC