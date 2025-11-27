“Cứu cánh” cho người không thể cắt giảm chi tiêu

Muốn tiết kiệm được tiền, chi tiêu phải tối ưu. Đó là điều chúng ta đều biết, nhưng lúc bắt tay vào làm mới thấy: Sao quá nhiều "cái khó"!

Đầu tiên là thói quen theo dõi chi tiêu, bữa nhớ bữa quên, cuối tháng nhìn sao kê tài khoản mà như bước vào mê cung. Chuyện này chắc chẳng lạ, đặc biệt với hội "sống không tiền mặt", tiêu gì cũng quẹt thẻ, chuyển khoản thanh toán.

Mà giả như đã rèn được thói quen ghi chép tiền vào - tiền ra rồi, rất có thể chúng ta lại gặp thế khó thứ 2: Chẳng biết cắt khoản nào, vì đụng đâu cũng thấy đó là thứ đáng phải chi tiền.

Lương chỉ đến vào 1 ngày trong tháng, tất cả những ngày còn lại, lương cứ hao dần hao mòn là tình cảnh chẳng của riêng ai.

Minh Anh (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cũng là một trong số đó. Cứ mở mắt ra là đã "phải" tiêu tiền rồi. Trung bình 1 ngày của Minh Anh sẽ thế này: Trên đường đi làm tạt vào cửa hàng tiện lợi mua ly cà phê, trưa mở app đặt đồ ăn, tối về nhà thấy chan chán lại mở app mua sắm "chốt" thêm vài món đồ.'

Người ta tích tiểu thành đại theo hướng tiết kiệm từng chút mỗi tuần, mỗi tháng thì Minh Anh cũng tương tự, chỉ là theo chiều ngược lại: Mỗi ngày tiêu một ít là hết sạch tháng lương.

"Mình luôn tự hỏi liệu có cách nào để tiết kiệm hơn hơn cho những chi tiêu hàng ngày không…" - Minh Anh nói.

Câu chuyện của Minh Anh đại diện cho thế hệ người tiêu dùng hiện đại, năng động, am hiểu công nghệ và luôn tìm kiếm các giải pháp tài chính thông minh, linh hoạt, phù hợp với nhịp sống đa dạng của bản thân. Họ không chỉ cần một phương thức thanh toán, mà cần một người bạn đồng hành tài chính thực sự thấu hiểu.

Chúng ta không tiếc tiền chăm sóc bản thân, nâng cấp chất lượng cuộc sống nhưng sau cùng, tất cả đều gặp nhau ở cùng 1 điểm: Làm sao kiểm soát chi tiêu?

Thế nên vấn đề lúc này có lẽ không nên gói gọn trong 2 từ "cắt giảm" nữa, mà nên là: Làm sao chi tiêu thông minh?

Cùng là một khoản chi, người khéo tiêu sẽ biết tìm cách để có được món đồ mình thích với số tiền ít nhất: Có thể là canh sale, săn mã giảm giá, nhưng "cuộc đua" này thường không dành cho tất cả, vì số lượng lẫn thời lượng đều có hạn.

Thế nên cách tối ưu nhất là chi tiêu bằng thẻ tín dụng và tận dụng tính năng hoàn tiền. Đó là cách Minh Anh và không ít người đang áp dụng. Hiện tại, tất cả các dòng thẻ tín dụng đều có tính năng hoàn tiền, nhưng cái khó lại là: Làm sao dùng 1 thẻ tín dụng mà tận dụng tối đa được ưu đãi?

"Nhu cầu chi tiêu mỗi tháng mỗi khác mà các chương trình giảm giá hoặc hoàn tiền của các bên lại không đa dạng" - Minh Anh bộc bạch.

Thấu hiểu được "thế khó" này của khách hàng, một tính năng mới đã được "trình làng" vào 1/11 vừa qua: Tính năng Hoàn tiền linh hoạt trên thẻ tín dụng Home Credit, định nghĩa lại khái niệm "cá nhân hóa" trong lĩnh vực thẻ tín dụng.

Trong bối cảnh thói quen tiêu dùng dịch chuyển mạnh mẽ sang thanh toán trực tuyến, công nghệ thanh toán không tiếp xúc đã trở thành tiêu chuẩn trên thẻ Home Credit, giúp mỗi giao dịch diễn ra tức thì.

Bước tiến lớn đến vào tháng 7/2025, khi việc tích hợp thẻ vào Google Pay mở ra một kỷ nguyên tiện lợi mới cho người dùng Android. Chiếc điện thoại thông minh, hay đồng hồ trên cổ tay đã có thể thay thế hoàn toàn thẻ vật lý, sẵn sàng cho mọi thanh toán ở bất kỳ đâu.

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng Home Credit còn cho phép người dùng theo dõi và kiểm soát chi tiêu trên ứng dụng, chủ động đặt hạn mức chi tiêu, giới hạn số lượt giao dịch, hay lập tức khóa thẻ khi có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ.

Mỗi gói hoàn tiền là một câu chuyện về lối sống riêng.

Với những người luôn đặt gia đình làm trọng tâm, Gói Gia Đình được thiết kế để tối ưu các khoản chi thiết yếu như đi siêu thị, mua sắm đồ điện máy, hay thanh toán hóa đơn sinh hoạt.

Trong khi đó, Gói Tiêu Chuẩn là lựa chọn cân bằng cho những ai có thói quen chi tiêu đa dạng giữa siêu thị, ăn uống và mua sắm online.

Với những tâm hồn yêu trải nghiệm, Gói Tận Hưởng sẽ hoàn tiền cho những khoản chi "nuông chiều" bản thân như một bữa ăn ngon cuối tuần, một liệu trình spa thư giãn, hay một chuyến du lịch ngắn ngày.

Còn đối với thế hệ trẻ năng động luôn gắn liền với công nghệ, Gói Sống Số tập trung vào các giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đặt xe công nghệ và đặt đồ ăn trên các ứng dụng.

Và đặc biệt, với những người như Minh Anh, Gói Thiết Yếu chính là câu trả lời hoàn hảo. Gói này tập trung hoàn tiền vào ba hoạt động quen thuộc nhất của một nhân viên văn phòng bận rộn: Đặt đồ ăn trên ứng dụng, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi và mua sắm thương mại điện tử. Đây là giải pháp để biến những khoản chi nhỏ nhặt hàng ngày trở thành một nguồn tiết kiệm đáng kể.

Điểm đặc biệt nhất là sự linh hoạt tối đa khi người dùng có thể thay đổi gói hoàn tiền trước mỗi kỳ sao kê thẻ ngay trên ứng dụng Home Credit, đảm bảo luôn tối đa hóa được lợi ích hoàn tiền theo đúng kế hoạch chi tiêu thực tế.

Chẳng hạn, nếu tháng này ưu tiên cho việc mua sắm, người dùng có thể chọn gói Sống Số hoặc Thiết Yếu để hưởng 10% hoàn tiền, nhưng tháng sau khi có kế hoạch du lịch, họ hoàn toàn có thể chuyển sang gói Tận Hưởng để thu về 10% hoàn tiền cho các chi phí lưu trú, ẩm thực. Việc chủ động điều chỉnh hàng tháng này giúp khách hàng không bao giờ bị bỏ lỡ cơ hội nhận về tổng giá trị hoàn tiền lên tới 300.000 VNĐ mỗi tháng.

Không chỉ vậy, để trải nghiệm chi tiêu thêm phần trọn vẹn, chủ thẻ Home Credit còn dễ dàng chuyển đổi trả góp dư nợ thẻ cuối kỳ với mức phí chuyển đổi trả góp chỉ từ 0,8%/tháng, đồng thời tận hưởng kho ưu đãi từ hàng trăm đối tác đa dạng.

Nhưng niềm vui của việc chi tiêu thông minh với Home Credit chưa dừng lại ở đó. Chương trình "Đập hộp mỗi ngày - Săn quà 5 tỷ" biến những giao dịch quen thuộc trên Thẻ Tín Dụng và Tài khoản trả sau Home PayLater thành những hành trình đầy hứng khởi.

Từ quẹt thẻ thanh toán hóa đơn điện nước, mua món đồ mình ao ước đã lâu hay đăng ký trả góp sản phẩm giá trị lớn,... tất cả đều có thể trở thành cơ hội để người dùng nhận những phần quà giá trị với mỗi chi tiêu từ 1.000.000 đồng bằng Thẻ Tín Dụng Home Credit.

Theo đó, từ ngày 1/10/2025 đến 15/2/2026, chủ Thẻ Tín Dụng và Tài khoản trả sau Home PayLater may mắn có thể được thưởng hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng chỉ bằng cách thực hiện giao dịch và nhận lượt "đập hộp". Tổng giá trị tất cả giải thưởng của chương trình lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Với định hướng luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, Home Credit không ngừng cải thiện sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng, từ quy trình thanh toán mượt mà đến các ưu đãi thiết thực hơn cho chi tiêu hằng ngày. Cách làm này giúp dịch vụ trở nên gần gũi và phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.

Điều này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Home Credit, mà còn cho thấy các sản phẩm thẻ tín dụng đang liên tục đáp ứng đúng nhu cầu thị trường và thu hút lượng lớn người dùng mới.

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt ra đời như một lời khẳng định: Đây không chỉ là một chiếc thẻ tín dụng, một sự cải tiến, mà còn là nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao trải nghiệm của mỗi khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng Thẻ Tín Dụng Home Credit.

Chỉ với 1 chiếc thẻ tín dụng, chúng ta - dù còn độc thân hay đã có gia đình, dù là dân văn phòng hay người làm nghề tự do, ai cũng có thể tự thiết kế, tự viết nên những quyền lợi phù hợp nhất, biến chiếc thẻ tín dụng thành một công cụ tài chính thực sự của riêng mình.