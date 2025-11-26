Chuyển khoản nhầm 23K cho shipper, hôm sau, người phụ nữ An Giang phát hiện: Tài khoản bị trừ hơn 30 triệu đồng

Theo Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện những vụ lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng. Điểm chung của các kịch bản là đánh vào tâm lý thương người, cả tin, hậu quả có không ít người dân mất trắng số tiền dành dụm.

Cụ thể, ngay trong tháng 11 này, chị Đ.L. sinh sống trên địa bàn tỉnh đã trở thành nạn nhân điển hình của chiêu lừa “shipper báo chuyển khoản nhầm”. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi quen thuộc: “Chị ơi, hôm trước chị chuyển khoản 23.000 đồng, nhưng chuyển nhầm vô tài khoản đăng ký làm nhân viên giao hàng của em rồi. Nếu không hủy trước 10 giờ sáng nay, tài khoản của em sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng…”

Giọng nói gấp gáp, sợ sệt từ đầu dây bên kia khiến chị L. mềm lòng. Nhớ lại đúng là hôm qua có thanh toán phí ship 23.000 đồng, chị không hề nghi ngờ. Shipper ảo lập tức gửi đường link Facebook của một công ty giao hàng và yêu cầu chị truy cập để “hủy thao tác nhầm lẫn”. Khi chị làm theo, tài khoản ngân hàng liên tục bị trừ tiền. Không kịp tỉnh táo, chị L. mất tổng cộng hơn 30 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Vào giữa tháng 11, anh T.G.L. (xã An Biên) cũng gặp tình huống tương tự khi đang lái xe đi công tác. Shipper gọi báo giao hàng xong và đề nghị anh thanh toán 26.000 đồng. “Số tiền nhỏ nên tôi chuyển luôn cho nhanh”, anh L. kể. Nhưng ngay sau đó, đối tượng lại tiếp tục gọi video, nói chuyển nhầm tài khoản, rồi hướng dẫn anh thao tác “điều chỉnh”.

Kết quả, tài khoản của anh bị rút gần 1 triệu đồng. Anh L. ngậm ngùi: “Mình cũng nghi ngờ vì đã nghe báo đài cảnh báo hoài, nhưng thấy số tiền nhỏ quá nên chuyển đại. Ai ngờ mất thêm mấy chục lần…”

Để tránh rơi vào những chiếc bẫy ngày càng tinh vi như trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần ghi nhớ vài nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng: Không chuyển khoản khi không chắc chắn đơn hàng. Nếu shipper báo chuyển phí giao hàng, hãy hỏi rõ mã đơn hàng, người gửi, nội dung.

Bên cạnh đó, người dân không nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào, dù đối tượng giả danh công ty lớn hay nhà hảo tâm, chỉ một cú nhấp là đủ để lộ thông tin tài khoản. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ ngân hàng, người thân hoặc công an địa phương trước khi thao tác.

