Tài khoản đẹp nhiều số 8 bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng chuyển nhầm, người đàn ông lập tức báo công an

Theo Báo Lào Cai, vào hồi 14 giờ 37 phút ngày 14/11/2025, anh Lê Đăng Khoa, công chức Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng do người lạ chuyển vào tài khoản cá nhân (Ngân hàng Agribank). Nhận thấy số tiền lớn và có dấu hiệu chuyển nhầm, anh Khoa chủ động liên hệ ngân hàng, người chuyển tiền, đồng thời báo cáo cơ quan và đến trụ sở Công an phường Yên Bái để trình báo, đề nghị được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Tại Công an phường Yên Bái, cán bộ trực ban tiếp nhận thông tin, hướng dẫn anh Khoa thực hiện các thủ tục cần thiết. Đơn vị đồng thời xác minh ban đầu về nhân thân, địa chỉ, lý do chuyển nhầm tiền của người gửi nhằm bảo đảm xử lý khách quan, đúng pháp luật.

Sáng 15/11/2025, tại trụ sở Công an phường Lào Cai, anh Lê Đăng Khoa chuyển trả toàn bộ 1 tỷ đồng cho anh Lê Xuân Bình (sinh năm 1969, trú tại tổ 15, phường Lào Cai). Theo biên bản giao nhận, anh Lê Xuân Bình cho biết nguyên nhân chuyển nhầm là do nhầm số tài khoản. Được biết, số tài khoản của anh Lê Đăng Khoa là tài khoản số đẹp có chuỗi số 8 và có 4 số cuối trùng với năm sinh.

Anh Lê Xuân Bình xúc động cảm ơn anh Lê Đăng Khoa vì hành động trung thực, đồng thời trân trọng cảm ơn Công an phường Yên Bái và Công an phường Lào Cai đã hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời để nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Hành động của anh Khoa thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân; đồng thời cho thấy vai trò của Công an cơ sở trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh chóng, hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.