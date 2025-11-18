Vàng, bạc đồng loạt giảm, chuyên gia nói gì?

Kim loại quý biến động mạnh

Ở thời điểm hiện tại, vàng đang được giao dịch với giá 4.011 USD/ounce. Mức giá hiện tại giảm khá sâu so với đỉnh ngắn hạn, đạt 4.242 USD được xác lập ngày 13/11. Trong khi đó, bạc có giá 49,62 USD/ounce, giảm so với đỉnh ngắn hạn 54,3 USD/ounce được xác lập cùng ngày 13/11.

Biến động giá bạc.

Biến động giá vàng.

Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của vàng, khi đồng USD mạnh lên và hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới đang dần biến mất.

Đợt giảm này diễn ra sau làn sóng bán tháo vào tuần trước, bắt nguồn từ những bình luận mang tính cứng rắn của các quan chức Fed, khiến thị trường hạ thấp kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.

Theo các nhà giao dịch, yếu tố chính khiến vàng điều chỉnh là đồng USD mạnh hơn, làm vàng trở nên đắt đỏ đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Việc Fed phát tín hiệu rằng lạm phát vẫn dai dẳng khiến thị trường tin rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng – một tài sản không sinh lãi.

Tại Việt Nam, vàng nhẫn hiện được giao dịch quanh mức khoảng 150 triệu đồng/lượng bán ra﻿. Trong khi đó, bạc được Phú Quý bán ra với giá 52,3 triệu đồng/1kg bán ra, 50,7 triệu đồng/lượng mua vào.

Chuyên gia nói gì?﻿

Justin Khoo, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao khu vực châu Á–Thái Bình Dương của VT Markets, cho biết thị trường đang ở trạng thái bất định, khi kỳ vọng về lãi suất Mỹ tiếp tục chi phối hướng đi giá trong ngắn hạn. Ông nhận định rằng đợt giảm vừa qua trông có vẻ đáng lo nhưng phần lớn chỉ là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, không phải dấu hiệu chấm dứt xu hướng tăng dài hạn.

Tiến sĩ Renisha Chainani, Giám đốc Nghiên cứu tại Augmont – Gold for All, cho rằng vàng đang ở vùng giá rất quan trọng. Bà nhận xét rằng nếu giá duy trì trên 4.150 USD mỗi ounce, xu hướng tăng vẫn có thể tiếp diễn, nhưng nếu giá ở dưới 4.050 USD, vàng có thể điều chỉnh về mức thấp trước đó quanh 3.900 USD.

Việc vàng không thể vượt ngưỡng 4.200 USD trong tuần này đã tạo ra tâm lý bi quan trong ngắn hạn. Chainani cho biết thêm rằng sự bất định xoay quanh kinh tế Mỹ, chính sách thuế và bước đi tiếp theo của Fed sẽ khiến biến động giá vàng bị giới hạn trong thời gian tới.

Đối với bạc, Chainani cho rằng mức độ biến động còn lớn hơn. Sau khi chạm vùng kháng cự trên 54 USD, bạc đang chịu áp lực bán mới. Dù đã hồi phục khỏi mức giảm mạnh 16% của tháng trước, thị trường hiện đã hình thành mô hình “hai đỉnh”.

Bà cho biết mình sẽ chuyển sang quan điểm tiêu cực rõ rệt nếu giá đóng cửa dưới 50 USD, và việc giảm xuống dưới 47 USD sẽ xác nhận mô hình này, đẩy giá xuống mục tiêu 44 USD. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận khả năng đi lên nếu bạc vượt được vùng 53,50 USD, khi đó giá có thể tăng tiếp lên 56 USD.

Khoo nhận định vàng vẫn nhận được lực mua trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và địa chính trị còn nhiều bất ổn, bao gồm hệ quả từ xung đột Nga–Ukraine và căng thẳng chiến lược giữa các nền kinh tế lớn. Ông cho rằng diễn biến tiếp theo của vàng – tăng trở lại hay tiếp tục điều chỉnh – sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố. Nhà đầu tư được khuyên nên thận trọng nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội, ưu tiên mua vào ở những nhịp điều chỉnh vừa phải thay vì đuổi theo các đỉnh giá.

Nguồn: India Today﻿