Lương 31 triệu, tiết kiệm 20 triệu: Còn 11 triệu tiêu mãi không hết!

Với mức thu nhập 31,2 triệu, cô gái 28 tuổi ở TP.HCM này tiết kiệm được ít nhất 20 triệu/tháng - tương đương khoảng 64,1% thu nhập. Đây là tỷ lệ quá lý tưởng, nhưng điều khiến cộng đồng mạng phải cảm thán chưa dừng lại ở đó.

Với 11,2 triệu đồng còn lại, cô vừa trang trải cuộc sống ở thành phố, vừa nuôi em học đại học, mà sau cùng vẫn còn dư 1,5 triệu!

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Nếu không tính tiền để dành đóng học phí cho em và tiền tiết kiệm trước để mua vé máy bay về quê, thì tổng chi hàng tháng cho các nhu cầu cơ bản ở TP.HCM của cô chỉ dừng lại ở mức 7,9 triệu - đã bao gồm 1 triệu tiền dự phòng ốm đau.

“Em 28 tuổi đang làm ở TP.HCM nhưng gia đình ở miền Bắc. Hiện tại em đã có 500 triệu tiết kiệm, đây là chi tiêu hàng tháng của em. Sau này em định về quê lập gia đình rồi ổn định cuộc sống, nên cũng không đặt mục tiêu mua nhà thành phố. Tiền ăn của em ít vì em được công ty hỗ trợ bữa sáng và bữa trưa, chỉ phải lo bữa tối. Em trọ gần chỗ làm nên cũng không tốn nhiều chi phí đi lại” - Cô chia sẻ trong bài đăng.

Dưới phần bình luận, tất cả đều phải dành lời khen cho kỷ luật tiết kiệm và chi tiêu của cô. Thu nhập 31,2 triệu ở tuổi 28 là con số không thấp, mà còn biết vun vén thế này thì đúng là không ai chê được điểm gì.

“Mình hơn tuổi bạn này mà thu nhập thua xa, tiền tiết kiệm cũng thế luôn, nể thật…” - Một người thừa nhận.

“Thế là mỗi tháng để dành được tận 22,5 triệu tính cả tiền tiết kiệm, dự phòng ốm đau và tiền dư ra từ ngân sách chi tiêu. Vậy là quá giỏi rồi em. Nhưng chị nghĩ em nên đầu tư thêm hoặc mua vàng, vì gửi tiết kiệm hay đút lợn thì vẫn là giữ tiền mặt, nó sẽ không tối ưu lắm, có thể cân nhắc tiền đút lợn thì 2 tháng gom lại mang đi mua vàng, tiền dư ra từ ngân sách chi tiêu thì thử đầu tư chứng khoán hoặc mua chứng chỉ quỹ” - Một người khen và góp ý.

“Giờ các em giỏi thật đấy, mình đến lúc đi lấy chồng vẫn còn chưa biết tiết kiệm” - Một người bày tỏ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

Rèn được thói quen và kỷ luật tiết kiệm mới chỉ là bước đầu, bước tiếp theo nên là phân bổ khoản tiết kiệm ra sao để tối ưu tỷ suất sinh lời và hạn chế tình trạng phải rút ra tiêu dần - đây mới là việc khó.

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn khoảng 1- 2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.