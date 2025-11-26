Thu nhập 12–15 triệu/tháng mà chia đúng theo 5 khoản này thì tháng nào cũng dư tiền

1. Chi tiêu thiết yếu – tối đa 45 - 50% thu nhập

Đây là nhóm chi bắt buộc, không thể bỏ nhưng có thể tối ưu: tiền chợ, điện nước, xăng xe, tiền học của con, cước điện thoại, bảo trì đồ gia dụng.

Mức gợi ý: 5,5 – 7,5 triệu/tháng

Chị Lan (42 tuổi, sống tại Cầu Giấy) chia sẻ:

“Ngày xưa tôi cứ nghĩ tiền chợ là thứ cố định, nhưng sau khi theo dõi 3 tháng liền, tôi phát hiện 30% số tiền tăng lên là do mua linh tinh. Chỉ cần lên menu nấu ăn theo tuần là giảm được hơn 1 triệu”.

3 mẹo giảm áp lực nhóm thiết yếu:

- Lên thực đơn 1 tuần trước khi đi chợ

- Cắt 2 khoản dễ vượt trần: đồ uống ngoài – phí ship

- Giai đoạn giá rau tăng, ưu tiên các loại rẻ – dễ bảo quản

Nhóm thiết yếu không bao giờ “rẻ tự động”, chỉ rẻ khi bạn kiểm soát.

2. Tiết kiệm ngắn hạn – 15% thu nhập

Đây là khoản dành cho những mục tiêu gần: sửa xe, thay máy giặt, mua đồ bếp, học thêm cho con.

Mức gợi ý: 1,8 – 2,2 triệu/tháng

Hình thức phù hợp nhất là tiết kiệm online kỳ hạn 1–3 tháng, vì:

- Lãi cao hơn để tài khoản thông thường

- Linh hoạt rút từng phần

- Không bị “mất trắng lãi”

Nhiều chị em nhận ra: chỉ cần 2 triệu/tháng, sau 1 năm, bạn đã có hơn 25 triệu – đủ để giải quyết nhiều khoản phát sinh mà không cần vay mượn.

3. Tích lũy dài hạn: 15-20% thu nhập

Đây là phần nhiều người bỏ quên nhất.

Nhưng sau tuổi 35–40, có hai lý do bạn nhất định phải có khoản này:

- Tương lai luôn xuất hiện chi phí lớn: nâng cấp nhà, sửa lại bếp, chăm sóc sức khỏe bố mẹ già.

- Tuổi trung niên cần quỹ nghỉ hưu – càng bắt đầu sớm, càng nhẹ gánh về sau.

Mức gợi ý: 2 – 3 triệu/tháng

Có 2 hình thức phù hợp phụ nữ bận rộn:

- Gửi tích lũy tự động: ngân hàng tự trích mỗi tháng

- Mua vàng định kỳ 2–3 tháng/lần: lựa chọn vàng nhẫn/vàng miếng

Không cần nhiều, nhưng phải đều. Cơ chế đều đặn giúp bạn không bị “xót tiền” và tránh tình trạng tiêu hết mới tiết kiệm.

4. Bảo hiểm & sức khỏe – 10% thu nhập

Với thu nhập 12–15 triệu, gia đình thường ưu tiên con cái trước, còn phần của mình… để sau. Nhưng nhóm này cần tách riêng và theo nguyên tắc:

- Ưu tiên bảo hiểm sức khỏe nội trú, không phải gói quá đắt.

- Bổ sung khoản khám tổng quát 1 lần/năm.

- Nên để sẵn 500.000–1.000.000đ/tháng trong quỹ sức khỏe.

Mức gợi ý: 1,2 – 1,5 triệu/tháng

Không phải để “chuẩn bị điều xấu”, mà để bảo vệ dòng tiền của bạn. Một lần nhập viện không có bảo hiểm sẽ kéo theo cả chuỗi tháng khó khăn.

5. Quỹ niềm vui & quỹ gia đình – 10% thu nhập

Nhiều phụ nữ tự cắt nhóm này đầu tiên – và đó là lý do khiến ta thấy mệt mỏi, kiệt sức vì tiền.

Hãy đặt quỹ niềm vui như một khoản bắt buộc:

- 300–500k cho cafe, ăn ngoài

- 300–500k cho mua đồ cho bản thân

- 300–500k cho quỹ gia đình: sinh nhật, đám tiệc, hiếu hỉ

Mức gợi ý: 1,2 – 1,5 triệu/tháng

Một người phụ nữ có khoản này sẽ bớt cảm giác “mình làm vì ai”. Khoản nhỏ nhưng cứu tinh cho tâm lý.

Bảng chia tiền gợi ý cho thu nhập 12–15 triệu/tháng

Nhóm Tỷ lệ Gợi ý chia tiền (thu nhập 13,5 triệu) Chi tiêu thiết yếu 50% 6.750.000đ Tiết kiệm ngắn hạn 15% 2.025.000đ Tích lũy dài hạn 15% 2.025.000đ Bảo hiểm & sức khỏe 10% 1.350.000đ Quỹ niềm vui & gia đình 10% 1.350.000đ

Sau 1 năm, nếu tuân thủ mức này, bạn có thể tích lũy được gần 50 triệu từ hai nhóm tiết kiệm – và vẫn sống thoải mái.

Thu nhập 12–15 triệu không dư, nhưng hoàn toàn có thể sống chuẩn & để dành đều

Khi chia tiền theo 5 nhóm rõ ràng, bạn sẽ:

- Bớt cảm giác thiếu và hụt hơi

- Tự tạo cho mình khoản dự phòng vững vàng

- Không phải vay mượn bạn bè/ngân hàng khi gặp sự cố

- Có khoản cho bản thân, không phải tiết kiệm cực đoan

Thu nhập 12–15 triệu/tháng là mức “đủ để sống ổn nếu biết chia”. Chỉ cần 3 tháng áp dụng, bạn sẽ thấy mình chủ động và thanh thản hơn rất nhiều.