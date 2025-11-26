5 nghề được săn đón trong năm 2026, 1 kỹ năng dự báo “hái ra tiền”

Báo cáo mới nhất từ Robert Walters - Tập đoàn tư vấn tuyển dụng toàn cầu, được công bố vào ngày 25/11, đã cho thấy những góc nhìn đa chiều, đáng suy ngẫm về tình hình thị trường lao động trong năm 2026, xét trên 2 góc độ: Người lao động và nhà tuyển dụng.

Người lao động: “Cởi mở” hơn với AI, lạc quan về mức lương tăng trưởng trong năm 2026

Báo cáo của Robert Walters nhận định: Thị trường việc làm Việt Nam trong năm 2025 đã đạt một cột mốc quan trọng dưới tác động của các xu hướng vĩ mô như tốc độ ứng dụng AI nhanh chóng, sự bùng nổ của năng lượng tái tạo và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt đang thúc đẩy hầu hết doanh nghiệp điều chỉnh tăng lương để duy trì sức cạnh tranh.

Nhân sự Việt Nam đang chủ động thích ứng trước bối cảnh thay đổi bằng cách đảm nhận các vai trò yêu cầu linh hoạt và đa chức năng, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Bất chấp những biến động của thị trường, hơn 76% nhân sự vẫn tự tin vào cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực mình đang làm việc. Sự tự tin đồng thời kéo theo kỳ vọng thu nhập tăng cao: Khoảng 35% nhân viên dự định đề xuất mức tăng lương trên 25% khi thay đổi công việc, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào giá trị bản thân trên thị trường lao động.

Mức tăng lương trong năm 2026 dự kiến duy trì ổn định ở mức 15-25%, yếu tố tài chính tuy quan trọng nhưng không còn là động lực duy nhất. Lương thưởng và phúc lợi xuất sắc dẫn đầu với 64%, theo sau là văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng (39%) và chế độ làm việc linh hoạt (36%) - đây là 3 yếu tố then chốt quyết định sự hài lòng và gắn bó của nhân viên.

Lực lượng lao động cũng đang thể hiện tư duy sẵn sàng cho tương lai, với 84% tin rằng AI sẽ tác động tích cực đến sự nghiệp và 59% đã chủ động nâng cao kỹ năng để thích ứng cùng sự chuyển đổi số tại nơi làm việc.

Nhà tuyển dụng: Đặt mục tiêu cân bằng chiến lược giữa AI và con người

Các doanh nghiệp nhận thấy tư duy và sự thấu cảm của con người vẫn là yếu tố không thể thay thế khi đánh giá chuyên môn, năng lực lãnh đạo và sự phù hợp văn hóa, đặc biệt ở các vị trí cấp trung và cấp cao. Niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam rất vững chắc với hơn 45% nhà tuyển dụng dự kiến mở rộng quy mô nhân sự thêm 5-10% trong năm tới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 80% doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc điều hành Robert Walters Việt Nam, nhận định: “Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đã gia tăng sức cạnh tranh nhân sự, và doanh nghiệp cần phải nỗ lực hơn để thu hút ứng viên phù hợp, Để thành công trong thị trường tuyển dụng hiện nay, doanh nghiệp cần có chiến lược rõ ràng hơn: ưu tiên các vị trí trọng yếu và tận dụng dữ liệu thị trường để chiêu mộ những nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt chuyển đổi”.

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc Điều hành Robert Walters Việt Nam

Gần một nửa số công ty bày tỏ thái độ “rất cởi mở” với việc tuyển dụng Gen Z, đánh giá cao sự nhạy bén công nghệ (56%) và tư duy sáng tạo (26%) của thế hệ này. Để nuôi dưỡng các tài năng trẻ, hơn 50% nhà tuyển dụng đang đầu tư vào các chương trình cố vấn (mentorship), đảm bảo Gen Z phát triển song hành cùng tổ chức.

5 ngành được săn đón trong năm 2026, AI là kỹ năng tạo nên sức cạnh tranh!

Báo cáo của Robert Walters nhấn mạnh: Tương lai sẽ thuộc về những nhân sự linh hoạt, đa kỹ năng và đủ khả năng thích ứng để bứt phá trong hệ sinh thái kinh doanh luôn vận động. Trong đó, có 5 ngành được dự báo tích cực.

1. Công nghệ & Chuyển đổi số

AI, dữ liệu và tự động hóa tiếp tục là động lực chính trong năm 2026. Các vị trí chuyên môn về AI, dữ liệu và Công nghệ Tài chính (Fintech) có thể nhận mức tăng lương 15-25%, trong khi các vị trí lập trình phần mềm tăng 5-15% tùy thuộc vào quy mô công ty, địa điểm làm việc và kinh nghiệm.

2. Thương mại & Tài chính

Nhu cầu tập trung vào nhân sự chiến lược, am hiểu công nghệ, có thể kết hợp giữa phân tích dữ liệu và hợp tác kinh doanh. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự tích hợp AI và nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm quốc tế.

3. Sản xuất & Kỹ thuật

Nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực này gia tăng mạnh mẽ khi quy mô ngành sản xuất và kỹ thuật tại Việt Nam ngày càng mở rộng. Động lực chính đến từ các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII (PDP8), các sáng kiến phát triển bền vững và xu hướng gia tăng tự động hóa. Song song đó, làn sóng chuyển dịch hoạt động sản xuất của các tập đoàn toàn cầu cũng đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao.

4. Chuỗi cung ứng & Kỹ thuật

Doanh nghiệp cần những nhà hoạch định linh hoạt, có khả năng quản lý rủi ro gián đoạn thông qua phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quy trình số.

5. Pháp lý & Nhân sự

Đối với các bộ phận hỗ trợ như Pháp lý và Nhân sự, kỹ năng hợp tác với doanh nghiệp (business partnering) ngày càng trở nên thiết yếu. Bộ phận Nhân sự tập trung vào phân tích lực lượng lao động, luân chuyển nội bộ và phát triển đội ngũ lãnh đạo. Trong khi đó, bộ phận Pháp lý tập trung vào các vấn đề quản trị, tuân thủ và bảo mật dữ liệu trong kỷ nguyên AI.