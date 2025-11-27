Mẹ trẻ mua căn hộ 25m² để sống một mình, chồng con muốn vào phải có sự đồng ý

Một bà mẹ ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đang khiến mạng xã hội "ghen tỵ" khi tự mua một căn hộ 25m² chỉ để sống một mình vài ngày mỗi tuần. Căn hộ này là “vùng riêng tư tuyệt đối”, nơi chồng và con chỉ được phép bước vào khi cô đồng ý.

Ảnh minh hoạ.

Cô kể rằng kể từ khi sinh con, mọi thứ trong cuộc sống bỗng xoay quanh hai chữ trách nhiệm. Sáng đưa con đi học, ngày làm việc, chiều đón con, tối kèm bài rồi dọn dẹp. Có những lúc cô nhận ra mình chưa từng ngồi yên một phút nào trong ngày. Những sở thích nho nhỏ như uống một tách trà hay ngồi đọc vài trang sách gần như biến mất. Buổi tối vừa xong việc nhà đã là 11 giờ, sức lực cạn kiệt, thời gian dành cho bản thân gần như bằng 0. Mong muốn có một chỗ để nghỉ ngơi, một ngày yên tĩnh mỗi tuần trở thành điều xa xỉ.

Đến năm 2021, cô quyết định dùng tiền tiết kiệm tự mua căn hộ nhỏ 25m² và giữ chìa khóa một mình. Mỗi tuần cô dành 1–2 ngày đến đây để nạp năng lượng, thỉnh thoảng mời bạn thân đến chơi. Không gian tuy nhỏ nhưng được bố trí đầy đủ: bếp, phòng tắm, giường ngủ, bàn làm việc và cả khoảng trống để tập yoga.

Ảnh minh hoạ.

Câu chuyện nhận được hàng nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ghen tị vì với mẹ bỉm, “một ngày yên tĩnh còn quý hơn vàng”. Nhưng cũng có người nhấn mạnh: để sở hữu 25m² này không hề đơn giản, từ mua nhà đến nội thất đều là khoản chi lớn. “Muốn tự do kiểu này, trước tiên phải tự chủ tài chính”, một cư dân mạng bình luận.

Tự do tài chính không phải chuyện cao siêu. Nó bắt đầu từ những điều rất cơ bản: biết mình muốn gì, cần gì và ưu tiên điều nào trước. Nhiều người cố gắng tiết kiệm thật nhiều, cắt giảm mọi chi tiêu, nhưng càng làm càng thấy mệt vì chẳng hiểu mục tiêu cuối cùng là gì.

Thực ra, quản lý tiền chỉ xoay quanh ba điều: kiếm được bao nhiêu, giữ lại được bao nhiêu và dùng số tiền đó để làm gì.

Bạn không cần chạy theo chuẩn mực của người khác - mua nhà sớm, tậu xe sớm, đầu tư lời thật nhiều… Mỗi người có một hành trình riêng. Điều quan trọng là bạn cảm thấy ổn với lựa chọn của mình và không bị áp lực bởi kỳ vọng bên ngoài.

Khi bạn biết ưu tiên đúng thứ quan trọng, biết lúc nào nên tiết kiệm và lúc nào nên chi cho chất lượng sống, tài chính tự khắc trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó mới là nền tảng để tiến gần tới tự do tài chính: sống thoải mái với túi tiền của mình, thay vì để nó điều khiển mình.

Theo Sohu