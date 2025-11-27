Lộ diện 10 Doanh nhân Sao Đỏ 2025: Tổng tài sản trên 2,8 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách gần 14 ngàn tỷ đồng

10 doanh nhân được trao giải thưởng Sao Đỏ 2025

10 Doanh nhân đạt giải thưởng Sao Đỏ 2025 là lãnh đạo của các doanh nghiệp đứng đầu một số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước, gồm ngành sản xuất công nghiệp; tài chính - ngân hàng - chứng khoán; vận tải công nghiệp nặng; hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, bất động sản xanh; công nghệ - giáo dục - truyền thông…

Các doanh nghiệp của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỷ đồng; tạo ra doanh thu năm 2024 trên 214 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận trên 30 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách gần 14 ngàn tỷ đồng; tổng số lao động trên 19 ngàn người.

10 doanh nhân được trao giải thưởng Sao Đỏ 2025 gồm:

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Western Pacific

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV

Ông Dương Long Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi

Ông Bùi Quang Minh - Phó Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty CP thương mại dịch vụ ô tô Hòa Bình Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình Minh

Ông Lưu Tiến Chung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ông Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển máy Việt Nam (VIMID)

Ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Ông Đoàn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn BIM

Bên cạnh 10 gương được trao Giải thưởng Sao Đỏ 2025, giải thưởng danh dự được dành cho doanh nhân Lâm Thị Nga - Công ty TNHH Ba Bánh Hà Nam, doanh nhân trẻ khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nhiều khó khăn để phát triển mô hình kinh doanh của riêng mình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, giải thưởng năm nay được triển khai từ tháng 7-2025, thu hút hơn 300 ứng viên từ 26 tỉnh, thành phố. Qua các vòng sàng lọc gắt gao, 137 hồ sơ đủ điều kiện được đề cử vào vòng sơ tuyển. Tại Hội nghị sơ tuyển toàn quốc ngày 2-10, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 120 ứng viên vào vòng chung tuyển. Tiếp đó, 43 đoàn thẩm định thực tế được thành lập, trực tiếp đến từng doanh nghiệp để đánh giá hồ sơ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ đóng góp cộng đồng của mỗi ứng viên.

Kết quả cuối cùng được thống nhất sau phiên họp của Hội đồng chung tuyển: chọn ra tốp 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, tốp 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu xuất sắc và bỏ phiếu kín lựa chọn 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Ông Đặng Hồng Anh cho biết những gương mặt Sao đỏ năm 2025 không chỉ là những nhà quản lý xuất sắc, họ chính là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, hiện thực hóa một loạt Nghị quyết chiến lược của Đảng và Nhà nước vừa ban hành. Đó là tinh thần đổi mới sáng tạo từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đó là tư duy vươn ra biển lớn của Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; thượng tôn pháp luật theo Nghị quyết 66-NQ/TW và đặc biệt là sự khẳng định vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã gửi thông điệp tới doanh nhân trẻ Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân trẻ nhận giải thưởng.

"Sứ mệnh của thế hệ các bạn là phải tiên phong, xung kích tiến quân vào đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sức trẻ và trí tuệ Việt Nam không chỉ là ứng dụng, mà phải làm chủ và sáng tạo công nghệ lõi, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chinh phục những đỉnh cao mới của công nghệ và thị trường toàn cầu, góp phần xứng đáng vào khả năng tự chủ chiến lược quốc gia", ông nói.