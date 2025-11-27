Giá vàng hôm nay 27-11: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Giá vàng hôm nay lao lên 4.166 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 27-11, tăng 26 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.140 USD/ounce.

Giá vàng thế giới nóng lên trong ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) tại Mỹ. Nhiều nhà đầu tư rời thị trường sớm để chuẩn bị nghỉ lễ, khiến thanh khoản giảm nhưng lực mua "bắt đáy" vẫn áp đảo.

Một loạt chỉ số quan trọng vừa được công bố thấy bức tranh kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều mảng sáng tối. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm mạnh 6.000 đơn xuống còn 216.000 đơn (tuần kết thúc ngày 22-11), thấp hơn nhiều so với dự báo 225.000 đơn.

Trong khi đó, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tháng 9 tăng 0,5%, vượt kỳ vọng và tiếp nối đà tăng đã điều chỉnh 3,0% của tháng 8.

Dù dữ liệu kinh tế Mỹ có phần trái chiều, thị trường vẫn giữ nguyên nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp sắp tới.

Nhiều người suy đoán đồng USD sẽ giảm giá, tạo đà tăng cho giá vàng trong tương lai. Thế nên tại thời điểm này, không ít nhà đầu tư tranh thủ mua vào. Giá vàng hôm nay đương nhiên đi lên.