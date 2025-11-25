3 kiểu người tốt nhất đừng mua vàng

1. Người coi vàng là "vật trang trí"

Vàng không phải chỉ để đẹp, đeo cho sang, chụp ảnh check-in hay khoe với đồng nghiệp. Nếu bạn mua vàng chỉ vì “thấy đẹp”, “nghe bảo sang”, thực chất bạn đang trả tiền cho cảm giác, chứ không phải cho giá trị tài chính. Đây là kiểu chi tiêu dễ khiến ví bị khoét mà không thu về lợi ích gì lâu dài.

2. Người thích đầu tư theo tin đồn

Mua vàng vì bạn nghe đồng nghiệp, chat nhóm hay tin trên mạng “vàng sắp tăng giá” là trò chơi nguy hiểm. Dân văn phòng bận rộn, không có thời gian theo sát thị trường từng ngày, dễ rơi vào cái bẫy FOMO, nghĩa là mua lúc giá cao, bán lúc giá thấp. Vàng không phải khoản đầu tư “nhanh ăn ngay”, mà cần tư duy dài hạn.

3. Người không có quỹ dự phòng

Nếu bạn còn nợ thẻ tín dụng, chưa có quỹ khẩn cấp 3-6 tháng chi phí sinh hoạt, thì mua vàng lúc này giống như tự đặt mình vào rủi ro kép. Khi cần tiền, vàng sẽ phải bán, đôi khi ở mức bất lợi. Dân văn phòng thường hay thấy vàng là “an toàn”, nhưng thực ra tiền mặt trong ví và tài khoản mới giúp bạn đi qua chuyện bất ngờ mà không lo cháy túi.