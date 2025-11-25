Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Giá vàng hôm nay của thế giới chứng kiến cú bật mạnh hiếm thấy, khi vọt lên 4.136 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 25-11, tăng 96 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.040 USD/ounce

Giá vàng hôm nay tăng mạnh do trong tuần này Mỹ bước vào giai đoạn công bố dữ liệu kinh tế dày đặc trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đã thúc đẩy nhà đầu tư tạm thời trú ẩn vốn vào kim loại quý này

Một diễn biến đáng chú ý khác, giới phân tích quốc tế mới đây ước tính lượng vàng thực tế mà Trung Quốc mua vào (bao gồm cả kênh không chính thức) có thể cao hơn nhiều con số chính thức mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố.

Thông tin này có lẽ đã đưa dự trữ vàng thực tế của "gã khổng lồ" châu Á lên mức chỉ đứng sau Mỹ, củng cố vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trên thị trường vàng toàn cầu.

Với tuần giao dịch rút ngắn vì Lễ Tạ ơn và khối lượng dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố, giới đầu tư dự báo giá vàng tiếp tục biến động mạnh, nếu dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất đều có thể gây áp lực đáng kể lên giá vàng.