Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với phiên ngày hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở mốc 150,4 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng lỗ nặng sau 1 tuần.

Tuy nhiên, so với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng. Theo đó, người mua vàng miếng từ đầu tuần trước bán ra hôm nay bán lỗ 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng sau 1 tuần tuỳ từng thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Theo đó, người mua vàng nhẫn thương hiệu này cách đây 1 tuần lỗ 3,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 147 - 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết 149,2 - 150,4 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.071 USD/ounce, tăng 6 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.136 đồng/USD.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.142 - 26.392 đồng/USD mua - bán. Tại BIDV, giá USD 26.157 - 26.392 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.438 - 27.568 đồng/USD mua - bán.